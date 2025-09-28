সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ বি এম ইব্রাহিম খলিলের ওপর হামলার ঘটনায় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীসহ ৩৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে ইব্রাহিম খলিল নিজে বাদী হয়ে বোরহানউদ্দিন থানায় মামলাটি করেন।
এ ঘটনায় আজ রোববার ভোরে সাচড়া ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. পারভেজকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি এজাহারভুক্ত আসামি। পারভেজকে দুপুরে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
বোরহানউদ্দিন থানার পরিদর্শক রিপন চন্দ্র দাস এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মামলায় সাতজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া ২৫-৩০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়। এজাহারভুক্ত আসামিরা হলেন পৌর বিএনপির সহসভাপতি ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সাঈদুর রহমান লিটন, তাঁর ভাতিজা অর্নম, হাসাননগর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান মহাজন, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি সাকিল মাতাব্বর, পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি বাবুল, পৌর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মো. ফাইম ও সাচড়া ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. পারভেজ।
পরিদর্শক রিপন চন্দ্র দাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মামলায় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের সাতজন নেতার নাম উল্লেখ এবং ২৫-৩০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। এরই মধ্যে এক আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অপর আসামিদেরও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এর আগে শনিবার দুপুরে বোরহানউদ্দিন উপজেলার পশ্চিম বাজার কেন্দ্রীয় মন্দিরের সামনে পূজামণ্ডপে অনুদান দিতে গেলে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ও বিএনপি নেতা এ বি এম ইব্রাহিম খলিল হামলার শিকার হন। এ সময় তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িতে ডিম নিক্ষেপ করে গাড়ির গ্লাস ভেঙে ফেলা হয়। এতে ইব্রাহিম খলিলসহ তাঁর কয়েকজন আহত হন। এরপর বিকেলে ভোলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে হামলার পেছনে বিএনপির নেতা-কর্মীকে দায়ী করেন তিনি।
ইব্রাহিম খলিল জানান, তিনি ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক সদস্য ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সহগণমাধ্যম সম্পাদক।
