স্মার্টফোন ব্র্যান্ড রিয়েলমি, মোবাইল স্ট্রিট ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম নেতৃত্বস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রিকো ইমেজিং কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারত্বের ঘোষণা দিয়েছে। আগামী ১৪ অক্টোবর চীনের বেইজিংয়ে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অংশীদারত্বের ঘোষণা দেওয়া হবে।
আজ ভোরে শুরু হয়েছে সিলিকন ভ্যালীর সবচেয়ে বড় আয়োজন ‘মেটা কানেক্ট ২০২৫ ’। মার্ক জাকারবার্গের কিনোট বা মূল বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলন শুরু হয়। এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে মেটার পরিকল্পনা তুলে ধরেন জাকারবার্গ।
প্রযুক্তি বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান অ্যাপল তাদের নতুন ও সবচেয়ে পাতলা স্মার্টফোন, আইফোন এয়ার, উন্মোচন করেছে। এই নতুন ডিভাইসটিকে ‘ভবিষ্যতের একটি টুকরো’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এর প্রধান শিল্প ডিজাইনার আবিদুর চৌধুরী। সম্পূর্ণ টাইটানিয়াম ধাতুতে মোড়া এই স্মার্টফোনের ২৫৬ জিবি মডেলের দাম নির্ধারণ
আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আইফোন প্রেমীদের হাতে পৌঁছাবে অ্যাপলের নতুন ফোন আইফোন এয়ার। গতকাল রাতে আইফোন ১৭ এবং আইফোন ১৭ প্রো’র সঙ্গে একসঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে ফোনটি। এটি অ্যাপলের তৈরি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পাতলা আইফোন। দেখতে অপূর্ব, এক কথায় মন কাড়া। তবে শুধুই সৌন্দর্য নয়, আইফোন এয়ার নিয়ে বিতর্কও চলবে জোরেশোরে
অ্যাপলপ্রেমীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে। নানা জল্পনা-কল্পনা ও গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে অ্যাপল আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছে তাদের বহুল আলোচিত, নতুন প্রজন্মের ও এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পাতলা স্মার্টফোন—আইফোন ১৭ এয়ার। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনোতে অ্যাপলের সদর দপ্তরে
কিছুদিন (৯ সেপ্টেম্বর) পরে আইফোনের বার্ষিক উন্মোচন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে যাচ্ছে অ্যাপল। সেই অনুষ্ঠানে বহুল প্রতীক্ষিত আইফোন ১৭ সিরিজ উন্মোচন করা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, নতুন আইফোন ১৭ সিরিজের প্রি-অর্ডার শুরু হবে অনুষ্ঠান শেষের পর প্রথম শুক্রবার, অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে।
স্যামসাংয়ের নতুন সফটওয়্যার আপডেট ওয়ান ইউআই ৮ পর্যায়ক্রমে আসছে। যদিও বিভিন্ন মডেলে ওয়ান ইউআই ৭-এর আপডেট দেওয়া সদ্য শেষ হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ান টেক জায়ান্ট ইতিমধ্যে পরবর্তী সংস্করণ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।
বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় নিউ এনার্জি ভেহিকল (এনইভি) উৎপাদক বিওয়াইডি (BYD) তাদের প্রিমিয়াম সাব-ব্র্যান্ড ইয়াংওয়াংয়ের মাধ্যমে অনন্য মাইলফলক স্থাপন করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড স্থাপন করেছে ইউ ৯ ট্র্যাক সংস্করণ। চলতি মাসের শুরুর দিকে জার্মানির এটিপি টেস্ট...
বছরের পর বছর ধরে আইফোনে রিভার্স ওয়্যারলেস চার্জিং নিয়ে নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তবে এখনো পর্যন্ত এসব গুঞ্জন সত্যি হয়নি। তবে এবার ফিচারটি নিয়ে নতুন তথ্য এসেছে চীনা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম উইবো থেকে। আইফোন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানকারী পরিচিত সূত্র ‘ফিক্সড ফোকাস ডিজিটাল’ জানাচ্ছে, আইফোন ১৭ প্রো মডেলেই
নিজেদের তৈরি নতুন পণ্য ও প্রযুক্তি ঘোষণা দিতে প্রতিবছরই ‘মেড বাই গুগল’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গুগল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এবারের ‘মেইড বাই গুগল’ ইভেন্টটি ছিল একেবারে ব্যতিক্রমধর্মী। ক্যালিফোর্নিয়ার মঞ্চ আর স্লাইডভিত্তিক উপস্থাপনার বদলে এবারের আয়োজন ছিল অনেকটাই...
২০২৫-২৬ মৌসুমের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের (ইপিএল) সব কটি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে দেশের শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল বিনোদন প্ল্যাটফর্ম টফি। বাংলালিংকের ডিজিটাল পোর্টফোলিওর অংশ এই প্ল্যাটফর্ম শুরু হওয়া ইপিএলের ৩৮০টি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার ডিজিটাল স্বত্ব কিনে নিয়েছে।
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ডিজিটাল পরিচয় চুরির নতুন এক কৌশলে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বহু ব্যবহারকারী। প্রতারণার এই নতুন রূপটি পরিচিত হচ্ছে ‘হোয়াটসঅ্যাপ স্ক্রিন-শেয়ারিং প্রতারণা’ নামে। সরল এই কৌশলেই প্রতারকেরা ব্যবহারকারীর একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য ও ব্যাংক অ্যাক্সেস হাতিয়ে নিচ্ছে বলে সতর্ক করেছে বিভিন্ন সাইবার
বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ব্র্যান্ড অপো এর সর্বশেষ ডিউরেবল পাওয়ারহাউজ অপো এ৫ (৬ জিবি + ১২৮ জিবি) বাংলাদেশে নিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছে। এই ডিভাইসটি সারাদেশে অপোর অনুমোদিত স্টোরগুলোয় পাওয়া যাচ্ছে। যারা একটি ডিভাইসের মধ্যে শক্তিমত্তা, সক্ষমতা ও অসাধারণ পারফরম্যান্স চান, তাদের জন্য এই ডিভাইসটি একদম যথা
স্মার্টফোন এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। তবে শুরুর দিকের স্মার্টফোনগুলোতে এত ফিচার ছিল না এবং এত বিস্তৃত পরিসরেও ব্যবহার করা যেত না। সেই সময়ের স্মার্টফোনগুলো ছিল বড়, ভারী ও সীমিত ক্ষমতার।
অ্যাপল আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত তাদের বার্ষিক ইভেন্টে উন্মোচন করতে যাচ্ছে নতুন অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ ১১। গত বছর যেখানে শুধু ডিসপ্লেতে আপগ্রেড এসেছিল, এবার আসতে পারে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবিষয়ক ফিচার। ইতিমধ্যে এই সিরিজের স্মার্টঘড়ি নিয়ে বিভিন্ন তথ্য ফাঁস হয়েছে, সেগুলো অনুযায়ী যেসব ফিচারে পাওয়া যাবে—
৮০ হাজার ৯০০ টাকা মূল্যের এই হেডফোনের স্পেশাল প্রাইস নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ৫৯ হাজার ৯০০ টাকা। তবে যেসব গ্রাহক প্রি-অর্ডার করেছিলেন, তাঁরা মাত্র ৫৪ হাজার ৯০০ টাকায় পেয়েছেন ইন্ডাস্ট্রি লিডিং সুপার নয়েজ ক্যানসেলিং টেকনোলজির এই হেডফোন। এ ছাড়া প্রি-অর্ডার করায় প্রতিটি হেডফোনের সঙ্গে স্মার্ট...
অ্যাপলের আইফোন ১৭ মডেলের আত্মপ্রকাশের আর মাত্র দুই মাস বাকি। এর মধ্যেই নতুন আইফোন নিয়ে গুঞ্জন ও জল্পনা-কল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। সম্প্রতি ফাঁস হওয়া বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে ম্যাকরিউমরস আইফোন ১৭ সিরিজের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফিচারগুলো এবং কিছু সম্ভাব্য নেতিবাচক পরিবর্তন তুলে ধরেছে।