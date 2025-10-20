কোনো কারণ ছাড়াই অনেকে শপিং মলে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন। বাজারে নতুন কী এল, সেগুলো দেখার আগ্রহ মানুষের বরাবরই। কিন্তু সেই প্রবণতার বাইরে এই ঘোরাঘুরির বড় কারণ, প্রয়োজন নেই, তবু হুট করে জামা, জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি কিনে ফেলা।
কালোই কি একমাত্র রং, যা পরে জিমে গেলে আপনি দ্বিগুণ আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে দ্বারস্থ হতে হবে ফ্যাশন মনোবিজ্ঞানীদের। তাঁরা মনে করেন, নির্দিষ্ট রং বিষয়ে মানুষের ব্যক্তিগত ধারণার মধ্যে তাদের শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। ওয়ার্কআউট গিয়ারের ক্ষেত্রে লাল...
নিউইয়র্ক ও লন্ডন ফ্যাশন উইক তারকাদের উপস্থিতি এবং নিরীক্ষামূলক পোশাকধারার জন্য বিখ্যাত হলেও নিখুঁত, পরিশীলিত ও আধুনিক স্ট্রিট স্টাইল অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে মিলান ফ্যাশন উইক সব সময় একধাপ এগিয়ে।
পূজায় শাড়ি পরার পরিকল্পনা থাকলে, আগে থেকেই নতুন শাড়ির সঙ্গে পরার জন্য ডিজাইনার ব্লাউজ অর্ডার করে রেখেছেন নিশ্চয়ই! একটু খুঁত খুঁতে স্বভাবের যাঁরা, তাঁরা আবার দরজিবাড়ি গিয়ে পছন্দসই নকশা দিয়ে ব্লাউজ বানিয়ে নিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তবে সাধারণ ব্লাউজ তো আর উৎসবে পরা যায় না। বলা ভালো, ব্লাউজের গলা
এবার পূজায় না হয় আপনিই মায়ের সাজপোশাকের পরিকল্পনা করলেন! পূজার এ কদিন তিনি কোন রঙের শাড়ি পরবেন, তার একটা খসড়া তৈরি করুন। তারপর সে অনুযায়ী শাড়ির জোগাড়যন্ত্র করে চমকে দিন বাড়ির মধ্যমণি এই মানুষকে।
শাড়ি পরার ধরন এবং কে কেমন শাড়ি পরবে, তা এখন আর কোনো একটি বিষয়ের ওপর শুধু নির্ভর করে না। তাতে থাকে পেশা, ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয়। ছকভাঙা নারীরা যেখানে বিয়ে থেকে বেনারসি হটিয়ে জামদানি এমনকি সুতি শাড়িতেও আভিজাত্য় খুঁজে নিচ্ছে, ব্লাউজের পরিবর্তে পরছে ক্রপ টপ বা শার্ট; সেখানে পূজার সাজে আধুনিক নারীরা
কেফিয়াহ্, যা বিশ্বজুড়ে কেফিয়েহ, শেমাঘ কিংবা হাত্তা নামে পরিচিত। কেফিয়াহ্ যদিও শেমাঘ থেকে কিছুটা আলাদা। শেমাঘ তুলা ও উলের সুতা দিয়ে বোনা হয় বলে কেফিয়াহ্র চেয়ে একটু ভারী। অন্যদিকে প্রতিদিন মাথায় ব্যবহারের উপযোগী কাপড় খণ্ড হিসেবে কেফিয়াহ্ তুলনামূলক হালকা হয়ে থাকে।
বিশ্বখ্যাত ইতালিয়ান ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি ৯১ বছর বয়সে মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) আরমানি গ্রুপ এক বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুর খবর জানিয়েছে। দীর্ঘ কর্মজীবনে আরমানি ইতালিয়ান স্টাইলকে আন্তর্জাতিক ফ্যাশনের শীর্ষে তুলে ধরেন এবং হলিউডের লালগালিচায় নতুন মাত্রা যোগ করেন।
যুগে যুগে ফ্যাশন পরিবর্তন হয়েছে। ইউরোপে একসময় পিঠে কেপ, গলায় রাফল ও করসেট ছিল প্রচলিত পোশাক। এখন এসব হারিয়ে গেলেও নতুন নতুন ফ্যাশনের উদ্ভব ঘটছে। চীনে বর্তমানে এমনই এক নতুন ফ্যাশন ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে—‘ফেসকিনি’।
ভিদ্যা বালান না বলে আপনি যদি বিদ্যা বালান নামে ডাকেন, তাহলেই তিনি বাঙালি। তাঁর শারীরিক গঠন, শাড়ির প্রতি তীব্র ভালোবাসা—সবই তাঁকে দীর্ঘকাল বাঙালি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। এ শাড়ি পরাকে তিনি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে নিয়েছেন, তাতে মনে প্রশ্ন জাগে, কেন?
বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউএফটি) তিন দিনব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল মডেল ইউনাইটেড নেশনস (বিইউএফটিআইমান) কনফারেন্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। ১৪ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই আয়োজন চলবে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিস্তারের ফলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ঐতিহাসিক পোশাক ও পুরোনো স্টাইল আইকনের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্টের কস্টিউম ইনস্টিটিউটের প্রদর্শনী ও মেট গালা অনুষ্ঠান এসব আগ্রহ আরও উসকে দিচ্ছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নিকাব, বোরকা ইত্যাদি পোশাক জনপরিসরে নিষিদ্ধ করার প্রবণতা দেখা গেছে। এই পদক্ষেপগুলো ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় পরিচয় জোরদারের কৌশলের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে, যদিও এ বিষয়ে সমালোচনা রয়েছে।
২০২৪ সালের এপ্রিলে কে-পপ ব্যান্ড ‘ব্ল্যাকপিঙ্ক’-এর শিল্পী লিসা লাবুবু পুতুল নিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন। সেই ইনস্টাগ্রাম স্টোরিই লাবুবুকে জনপ্রিয় করে তোলে। ২০১৯ সালে বাজারে এলেও এত বছরে খুব একটা জনপ্রিয়তা পায়নি বিদঘুটে দেখতে এই পুতুলগুলো।
‘বোঝে না সে বোঝে না’ ধারাবাহিকের পাখির কথা মনে আছে? পাখি এখন বড় হয়ে গেছেন। টেলিভিশন ধারাবাহিকের চৌহদ্দি পেরিয়ে তিনি এখন চলচ্চিত্র ও ওটিটিও মাতাচ্ছেন। ‘পরিবর্তন’, ‘লাভ আজ কাল পরশু’, ‘চিনি’, ‘দিলখুশ’, ‘সূর্য’, ‘কুলের আচার’-এর মতো একাধিক সিনেমা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।
পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মনামী ঘোষের কথা বলছি। ফিট থাকতে কোমরের মাপে নজর দেন মনামী। পাশাপাশি কীভাবে পোশাক পরলে আরও লাস্য়ময়ী দেখাবে, তা-ও তাঁর ভাবনায় থাকে।