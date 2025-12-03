রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) তিন শিক্ষককে বরখাস্ত এবং পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ফলিত রসায়ন ও রসায়ন প্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. অনীক কৃষ্ণ কর্মকারকে তিন বছরের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁকে আগামী ১০ বছর পরীক্ষাসংক্রান্ত সব কার্যক্রম থেকে বিরত রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রভাষ কুমার কর্মকার এবং ফাইন্যান্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহকে বরখাস্ত করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে—দুজনের ছাত্রত্ব স্থায়ীভাবে বাতিল, একজনকে চূড়ান্ত বহিষ্কার এবং আরও দুজন শিক্ষার্থীকে এক বছর মেয়াদে বহিষ্কার করা। সিন্ডিকেট সভার তারিখ থেকেই এসব সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গতকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত ৫৪৪তম সিন্ডিকেট সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
এ বিষয়ে জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদার বলেন, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে আগে থেকেই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ডিকেটে তাঁদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চাচ্ছি শিক্ষার্থীদের নামগুলো গোপন থাকুক, সে জন্য প্রকাশ করতে চাচ্ছি না। কারণ, তাদের মধ্যে নারী শিক্ষার্থীও রয়েছে।’
নওগাঁ সংবাদদাতা
নওগাঁর পত্নীতলায় সিরাজুল ইসলাম নামের এক ব্যবসায়ীর গুদামে মজুত করা ১৪৯ বস্তা রাসায়নিক (ডিএপি) সার জব্দ করেছে কৃষি অফিস। আজ বুধবার উপজেলার শিহাড়া ইউনিয়নে পাটলের গোয়েন্দাপাড়ার ‘সৈনিক ট্রেডার্স’ থেকে সারগুলো উদ্ধার করা হয়।
সিরাজুল ইসলাম ওই উপজেলার বাসিন্দা এবং শিহাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি।
সূত্রে জানা গেছে, সিরাজুল ইসলাম একজন কীটনাশক ও খুচরা সার ব্যবসায়ী। আজ বিকেলে অবৈধভাবে ১৪৯ বস্তা ডিএপি সার মজুত করছিলেন। বিপুল সার মজুতের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পরে বিষয়টি উপজেলা কৃষি অফিসকে অবগত করা হলে সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ঘটনাস্থল থেকে সারগুলো জব্দ করেন।
জানতে চাইলে ব্যবসায়ী সিরাজুল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি একজন খুচরা সার ব্যবসায়ী। আমার সারের দোকানে এমওপি ও ইউরিয়া সার পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। তবে ডিএপি সার নেই।
‘আর এখানে যেসব সার ডিলার আছেন, তাঁদের কাছে সার পাওয়া যায় না। নওগাঁর নয়ন শীল নামে একজন সার ডিলারের মাধ্যমে কোম্পানিতে টাকা দিয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে ডিএপি সারগুলো আমার গুদামে আনছিলাম। পরে কৃষি অফিস সারগুলো জব্দ করে নিয়ে যায়।’
এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সোহরাব হোসেন বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল গিয়ে ১৪৯ বস্তা সার উদ্ধার করে উপজেলার একটি গুদামে রাখা হয়েছে। পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পত্নীতলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আলীমুজ্জামান মিলন বলেন, ‘আজ সারা দিন আমি ও কৃষি অফিসার উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সারের পয়েন্টগুলোর খোঁজখবর নিচ্ছিলাম।
‘দুপুরে হঠাৎ জানা যায়, সেখানে একটি ট্রাক থেকে সারগুলো নামানো হচ্ছিল। পরে কৃষি অফিসার ঘটনাস্থলে গিয়ে সারগুলো জব্দ করে নিয়ে আসে। তবে কোথা থেকে সারগুলো আসছে, তা জানা গেলে নিষ্পত্তি করা সহজ হবে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।’
খুলনা প্রতিনিধি
‘আদালতে হাজিরা দিতে এসে লাশ হয়ে ফিরলে কার কাছে বিচার চাইব’—এমন মন্তব্য করেছেন খুলনার আদালত এলাকায় হত্যাকাণ্ডের শিকার ফজলে রাব্বি রাজনের বাবা মো. এজাজ শেখ (৬০)। ওই জোড়া খুনের ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের মামলা না করার প্রসঙ্গে তিনি এ মন্তব্য করেন।
যদিও জোড়া খুনে দুই দিন পর থানায় হত্যা মামলা করেছে পুলিশ। আজ বুধবার খুলনা সদর থানায় মামলাটি করা হয়। মামলায় অজ্ঞাতনামা ১৬ জনকে আসামি করা হয়েছে। তবে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে দুই পরিবারের কেউ মামলা করতে রাজি হননি।
জানতে চাইলে নিহত রাজনের বাবা মো. এজাজ শেখ জানান, ছেলে হত্যার বিচার আল্লাহর আদালতে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘বিচার তো আদালতে হয়ে থাকে। কিন্তু আদালতে হাজিরা দিতে এসে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরলে কার কাছে বিচার চাইব। চারপাশে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বাসা ও অফিস রয়েছে। এমন একটি জায়গায় নিরাপত্তার চিত্র যদি এমন হয়, তাহলে মানুষ কোথায় যাবে।’
এজাজ শেখ আরও বলেন, ‘আমি কোনো মামলা করব না। মামলা করে কী হবে? আমার একমাত্র ছেলে, তাকে তো ওরা মেরে ফেলেছে। এখন মামলা করলে কি আমার ছেলেকে ফিরে পাব? আমার বা আমার পরিবারের নিরাপত্তা কে দেবে? আমি আল্লাহর কাছে বিচার দিলাম, তিনিই উত্তম বিচার করনেওয়ালা।
‘বন্ধুর উপকার করতে গিয়ে আমার ছেলে মিথ্যা মামলায় ফেঁসেছে। জেলে থাকা অবস্থায় আমার ছেলেকে হত্যা, অস্ত্র মামলাসহ ছয়টি মামলা দেওয়া হয়েছে। সেই মামলায় হাজিরা দিতে গিয়ে আজ আমার ছেলে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছে।’
এদিকে ৫৪ ধারায় আটক রিপন শেখ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নন বলে দাবি করেছেন তাঁর পরিবার ও নিহত হাসিব হাওলাদারের ছোট ভাই সুমন হাওলাদার।
আজ সংবাদ সম্মেলনে সুমন হাওলাদার বলেন, ‘আমরা মামলা দেব না। নিহত হাসিবের দুই শিশুকন্যাসহ পরিবারের নিরাপত্তার কারণে আমরা মামলার দিকে যাচ্ছি না। তা ছাড়া হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে রিপনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবেশী। তাকে হয়রানি করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’
রিপন শেখের স্ত্রী আঁখি জানান, রিপন শেখ ঘটনার দিন ফকিরহাটের ফলতিতা পাইকারি মাছের বাজারে মাছ কিনতে গিয়েছিলেন। দুপুর সাড়ে ১২টায় খুলনার আদালতের সামনে যখন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন তিনি ওই বাজারে ছিলেন, যার ভিডিও ফুটেজও দেখানো হয়। এ ছাড়া রিপন ‘ইহুদি’ বাহিনীর সদস্য ছিলেন না। ২০০৩ সালে ওই বাহিনী বিলুপ্ত হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর।
এর আগে গত রোববার (৩০ নভেম্বর) খুলনা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রধান গেটের সামনে গুলি করে ও কুপিয়ে হাসিব হাওলাদার ও ফজলে রাব্বি রাজন নামের দুজনকে হত্যা করা হয়। তাঁরা খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী পলাশ বাহিনীর সদস্য ছিলেন। এই জোড়া হত্যার সঙ্গে আরও এক শীর্ষ সন্ত্রাসী রনি চৌধুরী বাবু ওরফে গ্রেনেড বাবুর সম্পৃক্ততার তথ্য পেয়েছে পুলিশ।
নীলফামারী প্রতিনিধি
দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় বাসচাপায় দুই নারী ভ্যানযাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হন আরও কয়েকজন। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রাতে ফতেজংপুর গ্রামের ট্রিলিয়ন গোল্ড লিমিটেডের (ইপিজেড) সামনে রংপুর-দশমাইল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন মোর্শেদা বেগম (৩৫) ও আদুরী রানী (১৮)। তারা ট্রিলিয়ন গোল্ড বিডি লিমিটেড নামক পরচুলা ফ্যাক্টরীর নারী কর্মী। নিহত মোর্শেদা বেগম নীলফামারী সদর উপজেলার সংগলশী ইউনিয়নের কিসামত কাদিখোল গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী এবং আদুরী রানী একই ইউনিয়নের দিঘলডাঙ্গী গ্রামের সুভাষ চন্দ্র রায়ের মেয়ে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়দের বরাত দিয়ে দশমাইল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুল কবির আজকের পত্রিকাকে জানান, রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রংপুর থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী বাসটি পঞ্চগড়ের দিকে যাচ্ছিল। আর চম্পাবতী বাজার থেকে একটি ভ্যান কয়েকজন যাত্রী নিয়ে সৈয়দপুরের দিকে যাচ্ছিল। পথে ট্রিলিয়ন গোল্ড লিমিটেডের (ইপিজেড) সামনে পৌঁছালে বাসটি ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হন। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর ‘বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া’র প্রতিবাদে দিনে লাল পতাকা ও রাতে মশালমিছিল হয়েছে। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেলে নগরের প্রবর্তক মোড়, কাজীর দেউড়ি এবং রাতে বড়পোল ও আশপাশ এলাকায় এই মিছিল করে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি) ও বন্দর রক্ষা পরিষদের ব্যানারে আন্দোলনকারীরা।
আন্দোলনকারী সূত্রে জানা গেছে, নগরের প্রবর্তক মোড়ে বিকেলে টিইউসির উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ হয়। এরপর একটি লাল পতাকার মিছিল সমাবেশস্থল থেকে শুরু করে কাজীর দেউড়িতে গিয়ে শেষ হয়।
এর আগে সমাবেশে বন্দরের এনসিটিসহ অন্যান্য স্থাপনা ইজারা দেওয়ার উদ্যোগ বন্ধ করা এবং লালদিয়ার চর ও পানগাঁওয়ের ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবিতে ৫ ডিসেম্বর নগরের সাগরিকা এলাকায় শ্রমিক সমাবেশ সফল করার আহ্বান জানানো হয়।
সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে টিইউসি চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি তপন দত্ত বলেন, স্কপের নেতৃত্বে বন্দর রক্ষা আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এরপরেও সরকারের যদি বোধোদয় না হয়, তাহলে আরও জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের শ্রমিক ও সচেতন জনগণ এ ধরনের কোনো ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন হতে দেবে না।
তপন দত্ত শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন ও শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ৯ দফা দাবি দ্রুত মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
টিইউসির যুগ্ম সম্পাদক ইফতেখার কামাল খানের সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম খোকন, কার্যকরী সভাপতি শামসুর রহমান স্বপনসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।
এদিকে বন্দর রক্ষা পরিষদের উদ্যোগে রাত ৮টায় নগরের হালিশহর থানাধীন ওয়াপদা মোড় থেকে বড়পোল পর্যন্ত মশালমিছিল হয়েছে। মিছিলে বামসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।
বন্দর রক্ষা পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক চিরন্তন চিরু বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের সিসিটি, এনসিটিসহ লাভজনক স্থাপনা বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদের অংশ হিসেবে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে।
