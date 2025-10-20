তথ্যই শক্তি—এই প্রবাদ বর্তমান বিশ্বে ভয়ংকরভাবে সত্য হয়ে হাজির হয়েছে। এখন বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী তথ্যমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে মাত্র কয়েক ব্যক্তির হাতে, যাঁরা বিশ্বের শীর্ষ প্রযুক্তি ধনকুবেরদের তালিকায় রয়েছেন।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক ভিডিও তৈরির সুবিধা নিয়ে নতুন সোশ্যাল ভিডিও অ্যাপ ‘সোরা’ (Sora) চালু করেছে ওপেনএআই। আপাতত এটি কেবল যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে আমন্ত্রণভিত্তিক (invite-only) পদ্ধতিতে এটি ব্যবহার করা যাবে।
ভক্তদের সঙ্গে প্রিয় ক্রিয়েটরের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করতে নতুন দুটি ফিচার চালু করছে ফেসবুক। ফিচার দুটি হলো—‘ফ্যান চ্যালেঞ্জ’ ও ‘কাস্টমাইজড টপ ফ্যান ব্যাজ’। নতুন ফ্যান চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে যেকোনো ক্রিয়েটর তাঁদের ফলোয়ারদের উদ্দেশে নির্দিষ্ট একটি চ্যালেঞ্জ দিতে পারবেন।
গুগলের জেমিনি চ্যাটবটের ন্যানো ব্যানানা ফিচার ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ফিচারটি উন্মোচনের পর থেকে ব্যবহারকারীরা এআইয়ের মাধ্যমে একের পর এক চমকপ্রদ ছবির ট্রেন্ডে অংশ নিচ্ছেন। কেউ নিজেকে তুলে ধরছেন ছোট ফিগারিন রূপে, আবার কেউ শাড়ি পরিহিত অবতারে—সবই তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক জেমিনি এআই
বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক আইনজীবীকে বিয়ে করেছেন জনপ্রিয় মালয়েশীয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও কমেডিয়ান নাইজেল এনজি ওরফে আংকেল রজার। চলতি বছরের ১৯ জুলাই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা। সম্প্রতি ফেসবুকে বিয়ের ছবি পোস্ট করেছেন তিনি।
মাস্টার্স শেষ করার পর ক্লেয়ার ইয়েওরের কেটে গেছে পাঁচ বছরেরও বেশি সময়। পিয়ানো পারফরম্যান্সে ডিগ্রি নেওয়ার পর এবার আবারও ‘সেমিস্টার’ শুরু করেছেন তিনি। তবে সেটা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, নিজের ঘরে। এবার নিজের জন্য একাডেমিক সেমিস্টার সাজিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী সিঙ্গাপুরের এই কপিরাইটার। পাঠ্যতালিকায় রয়েছে
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ইনফ্লুয়েন্সার হতে আগ্রহীদের জন্য এসেছে সতর্কবার্তা। গবেষকেরা স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন, চলমান জীবনের অভ্যাসগুলো ঠিক না রাখলে ২০৫০ সালের ইনফ্লুয়েন্সারদের অবস্থা হবে ভয়াবহ। এ বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি চমকপ্রদ চিত্র—নাম দেওয়া হয়েছে ‘এভা’।
নামের বিভ্রাট যে কতটা বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে, তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের দেউলিয়াত্ব বিষয়ক আইনজীবী মার্ক এস. জাকারবার্গ। তিনি ফেসবুকের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।
মার্কিন সামরিক বাহিনীতে বর্তমানে একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ, এই দায়িত্ব পাওয়ার আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছিলেন, ‘আমাদের সামরিক বাহিনী দাঁড়িয়েই আছে পৌরুষের ওপর ভর করে। এটি কোনোভাবেই খারাপ কিছু নয়, এটি দরকারি।’ তবে ট্রাম্পের প্রশাসনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হতে সিন
বিশ্বজুড়ে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য নতুন এক সুবিধা চালু করেছে মেটা। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে এবার ব্যবহার করা যাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক অনুবাদ ফিচার। এই ফিচারটি ভিডিওতে থাকা কথাবার্তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করে নির্মাতার কণ্ঠে ডাবিং করে দেয়।
বর্তমান প্রজন্মের সাজসজ্জায় এসেছে এক অভিনব পরিবর্তন। চোখের নিচে কালো দাগ, ফ্যাকাশে মুখ আর ঠোঁটে হালকা বেগুনি রং মিলিয়ে এক ধরনের ক্লান্ত ও অবসন্ন মেকআপ লুক এখন টিকটকে খুবই জনপ্রিয়। এত দিন চেহারার যেসব ক্লান্তির চিহ্ন লুকানোর চেষ্টা করা হতো, এখন সেটাই ‘টায়ার্ড গার্ল’ নামের নতুন ট্রেন্ড।
বৈধ ফেসবুক ব্যবহারকারীর জন্য এটি উদ্বেগের কারণ নয়। তবে কিছু ব্যবহারকারী অভিযোগ করেছেন, তাঁদের অ্যাকাউন্ট ভুলবশত মুছে ফেলা হয়েছে। এর সুযোগ নিয়ে স্ক্যামাররা সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যারা অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে।
ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে হোয়াটসঅ্যাপসহ বিভিন্ন মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছে ইরান সরকার। ইরানের দাবি, এসব অ্যাপের মাধ্যমে ব্যক্তিদের অবস্থান শনাক্ত করে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। তবে এই সতর্কবার্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে হোয়াটসঅ্যাপ।
সম্প্রতি একটি নতুন এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে ভিডিও সম্পাদনাকে আরও সহজ এবং সৃজনশীল করে তোলার সুবিধা চালু করেছে মেটা। এই সুবিধার সাহায্যে ব্যবহারকারীরা প্রযুক্তিগত দক্ষতা না থাকলেও দ্রুত ও সহজে মানসম্পন্ন ভিডিও তৈরি করতে পারবেন।
অবশেষে একে অপরকে সরাসরি বার্তা পাঠাতে পারবেন থ্রেডসের ব্যবহারকারীরা। বহুল কাঙ্ক্ষিত ডিরেক্ট মেসেজিং (ডিএম) ফিচারটি কিছু নির্বাচিত ব্যবহারকারীর জন্য ধাপে ধাপে চালু করা হচ্ছে।
টিকটকে ট্রেন্ডিং থাকা মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক শীর্ষ ১০০টি ভিডিও বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এর অর্ধেকেরও বেশি ভিডিওতে ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য রয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান পরিচালিত এক অনুসন্ধানে এ তথ্য উঠে এসেছে।
ডিসমিসল্যাব জানিয়েছে, ‘আমরা ড. ইউনূসকে পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় চাই’—এই রাজনৈতিক স্লোগান ব্যবহার করে এসব পেজ মূলত তাদের ব্যবসায়িক কনটেন্ট প্রচার করছে, যার সঙ্গে বাস্তবে রাজনীতির কোনো সম্পর্কই নেই।