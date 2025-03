আইইএলটিএস লিসনিং (পর্ব-৭.৩)

» At the end,... (শেষের কথা)

» Now, I will... (নতুন কিছু শুরু করা)

» Off course, (কোনো কথাতে

» you know (কথার কথা)

» The thing it (কোনো বিষয় মেলে ধরা)

» what I mean is (কোনো কিছু বোঝানো)

» In other words (অধিক ব্যাখ্যা করা)

» You see (নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ)

৩। বক্তার মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়

কথায় ব্যবহৃত ডিসকোর্স মার্কার শুনেই বক্তার মনোভাব বোঝা যায়। আর বক্তার মনোভাব বুঝতে পারলে তার কথার মূল ভাবার্থও সহজে বোঝা যায়। যেমন:

» You can do it, but (তোমার কথা পছন্দ করছে না)

» Wow..(খুবই চমৎকার)

» No! not again...(অত্যন্ত বিরক্ত)

» How could you...(বিস্ময় প্রকাশ)

৪। এই কথাগুলো কিছুটা নরম

ডিসকোর্স মার্কারে ব্যবহৃত শব্দগুলো বক্তা একটু নরম করে (কথাগুলো শক্তিশালী বা সরাসরি নয়) বললেও এটি নিয়ে ভাবনায় কিছু নেই। কারণ লিসনিংয়ের ওই অংশের কথায় কোনো উত্তর থাকে না। এটি কেবল কথার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেমন:

» like (তুলনা করা)

» maybe (হতে পারে, সম্ভাবনা)

» sort of (কোনো রকমের, নামে মাত্র)

৫। শ্রোতার প্রতিক্রিয়া

আমরা যখন কারও কথা শুনি তাতে আমরা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে থাকি। আর এটা প্রকাশ পায় আমাদের অঙ্গভঙ্গি বা প্রকাশভঙ্গিতে। এতে বোঝা যায়, শ্রোতা কতটা বুঝেছে কিংবা তার মনোভাব কী ইত্যাদি। লিসনিংয়ে যখন দুই বা ততোধিকের মধ্যে কথোপকথন হয় তখন এই বিষয়টি চলে আসে। একজনের কথায় অন্যজন কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে, তার অর্থ কী ইত্যাদি। যেমন:

» Mm (শুনলাম, বুঝলাম)

» really (এটা সত্যি, আশ্চর্যান্বিত)

» yeah (সম্মতি)

» that’s a shame (ঘৃণিত কাজ)

৬। এই শব্দগুলো বড়ই অর্থবহ

এখানে ব্যবহৃত শব্দগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে যা জানা খুব জরুরি। এসব জানলে আমরা বুঝতে পারব যে বক্তা এখন কী বলতে যাচ্ছে। যেমন:

» Right, well that should be.. (কোন কথাতে সম্মতি দেওয়া, সঙ্গে কিছু যোগ করা)

» Yes, go ahead...(কোন কথাতে পুরোপুরি সম্মতি দেওয়া)

[পর্ব-৭.৪ আগামী সংখ্যায়]

