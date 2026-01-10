Ajker Patrika
চীনে হেনান ইউনিভার্সিটিতে বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
চীনে হেনান ইউনিভার্সিটিতে বৃত্তি

চীনের হেনান ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তির আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দেশটির সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত চায়নিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের (সিএসএস) আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

হেনান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এটি একটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত স্কলারশিপ। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য কার্যকর এ স্কলারশিপ চীনে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

হেনান ইউনিভার্সিটি চীনের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি চীনের হেনান প্রদেশের কাইফেং শহরে অবস্থিত। আধুনিক গবেষণাগার, অভিজ্ঞ শিক্ষকসমাজ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী–বান্ধব পরিবেশের কারণে হেনান ইউনিভার্সিটি চীনে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি জনপ্রিয় গন্তব্য হিসেবে পরিচিত।

সুযোগ-সুবিধা

চায়নিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ একটি সম্পূর্ণ বিনা খরচের বা ফুল ফান্ডেড বৃত্তি। এই স্কলারশিপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি বহন করবে কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিনা মূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কেউ যদি ক্যাম্পাসের বাইরে থাকতে চান, সে ক্ষেত্রে আবাসন ব্যয় শিক্ষার্থীকে নিজে বহন করতে হবে; তবে চায়নিজ গভর্নমেন্টের স্কলারশিপের নীতিমালা অনুযায়ী তাঁরা মাসিক আবাসন ভাতা পাবেন।

স্কলারশিপের আওতায় শিক্ষার্থীরা নিয়মিত জীবনযাপন ভাতা পাবেন। চীনে অবস্থানকালে শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ মেডিকেল ইনস্যুরেন্স সুবিধা দেওয়া হবে। পাশাপাশি মাসিক ভাতা হিসেবে মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে ৩ হাজার চীনা ইউয়ান এবং পিএইচডি পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে ৩ হাজার ৫০০ চীনা ইউয়ান পাবেন।

আবেদনের যোগ্যতা

বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হলে প্রার্থীদের কয়েকটি নির্দিষ্ট যোগ্যতা পূরণ করতে হবে। আবেদনকারীকে অবশ্যই চীনের নাগরিক নন—এমন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হতে হবে। শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য অবশ্যই স্নাতক (ব্যাচেলর) ডিগ্রি সনদ থাকতে হবে এবং আবেদনকারীর বয়স ৩৫ বছরের কম হতে হবে। অন্যদিকে ডক্টরাল (পিএইচডি) ডিগ্রি করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের মাস্টার্স বা তার সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে এবং আবেদনকালে বয়স ৪০ বছরের নিচে হতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

চীনের সরকারি বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হলে প্রার্থীদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি জমা দিতে হবে। প্রথমে চায়নিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের অনলাইন আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে, যা চীনা বা ইংরেজি ভাষায় পূরণ করতে হবে। পরিচয় যাচাইয়ের জন্য পাসপোর্টের ফটো পেজ ও ঠিকানা-সংক্রান্ত পেজের কপি জমা দিতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে আবেদনকারীদের সর্বোচ্চ একাডেমিক সনদের নোটারাইজড কপি জমা দিতে হবে। যাঁরা বর্তমানে শিক্ষার্থী, তাঁদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ইস্যু করা পড়াশোনার প্রমাণপত্র দিতে হবে। চীনা বা ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় প্রস্তুত সব কাগজপত্রের সঙ্গে অবশ্যই নোটারাইজড চীনা বা ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করতে হবে। একই নিয়ম একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এ ছাড়া চীনে পড়াশোনা ও গবেষণার উদ্দেশ্য তুলে ধরে ন্যূনতম ৮০০ শব্দের একটি স্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ প্ল্যান জমা দিতে হবে। সঙ্গে দুজন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপকের সুপারিশপত্র জমা দিতে হবে। ফরেন ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ফরমের কপি ও অপরাধমূলক রেকর্ড না থাকার সনদের কপিও জমা দিতে হবে।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬।

