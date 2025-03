Discourse Markers

Without discourse markers

I don’t like milk. I’m not lactose intolerant.

I don’t like milk and it’s not because I’m lactose intolerant. With discourse markers

I usually wouldn’t go to the theatre. I’ll go with you.

I usually wouldn’t go to the theatre but I’ll go with you

প্রারম্ভিক

ডিসকোর্স শব্দের অর্থ হলো বক্তৃতা, ভাষণ বা উপদেশ। যে শব্দ বা বাক্যাংশ কোনো বক্তব্যের কাঠামো ও প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে ডিসকোর্স মার্কার বলা হয়। মাইকেল শনের মতে, এটি বক্তব্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে—যা বলা হয়েছে এবং যা বলা হবে, তার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে। এটি বক্তার মনোভাব প্রকাশের পাশাপাশি পরবর্তী বিষয়ের পূর্বাভাসও দেয়।

একটি সুসংগঠিত ও সাবলীল লেখা বা বক্তৃতা গঠনে ডিসকোর্স মার্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরীক্ষার্থীরা যে সমস্যায় ভোগে

ডিসকোর্স মার্কারের অর্থ ও ব্যবহার না বোঝার কারণে লেখার বা কথার অগ্রগতি বুঝতে ব্যর্থ হয়। ফলে পরীক্ষার্থী রেকর্ডিংয়ে দ্রুতই

হারিয়ে যায়।

এখানে যে দক্ষতাগুলো দেখা হয়

লেখা বা কথায় ব্যবহৃত ডিসকোর্স মার্কারের অর্থ ও ব্যবহার বুঝতে পারা।

উদাহরণে শিক্ষণীয় বিষয়াদির বিশদ বিশ্লেষণ

বিষয়ভিত্তিক ডিসকোর্স মার্কারের প্রয়োগ; কিছু উদাহরণ

� Additive: They add information (and, in addition, furthermore, also).

� Contrastive: They introduce a contrast or contradiction (but, however, on the other hand, although).

� Sequential: They indicate order or sequence (first, then, next, finally).

� Causal: They show cause and effect (because, therefore, so, as a result).

� Conclusive: They signal the end of a discourse or summarising points (in conclusion, to sum up, in summary).

� Perception: Believe me, I get it. It was horrible for me too. Look, I know it seems like a lot now, for both of us. But we’ll be fine. It’s going to be alright, you know.

[পর্ব-৭.২ আগামী সংখ্যায়]

