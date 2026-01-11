Ajker Patrika
শিক্ষা

জবিতে ‘ডি’ ইউনিটের ফল প্রকাশ ‎

  জবি প্রতিনিধি
জবিতে ‘ডি’ ইউনিটের ফল প্রকাশ ‎

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫–২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ডি-ইউনিটের (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ) স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

‎আজ রোববার (১১ জানুয়ারি) সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সানজিদা ফারহানা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

‎বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে (https://admission.jnu.ac.bd) লগইন করে নিজ নিজ পোর্টালে প্রবেশের মাধ্যমে ফলাফল দেখতে পারবেন।

‎এছাড়া ফলাফল প্রকাশের পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বিষয় পছন্দ করতে হবে। বিষয় পছন্দ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যসমূহ যথাসময়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে নোটিশের মাধ্যমে জানানো হবে।

‎উল্লেখ্য, গত ৯ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের এই ভর্তি পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়জবিজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ব্রেনের চিকিৎসা করতেন এইচএসসি পাস নুরুল, ৬ মাসের জেল

ব্রেনের চিকিৎসা করতেন এইচএসসি পাস নুরুল, ৬ মাসের জেল

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

সম্পর্কিত

জবিতে ‘ডি’ ইউনিটের ফল প্রকাশ ‎

জবিতে ‘ডি’ ইউনিটের ফল প্রকাশ ‎

ঢাবি অধিভুক্ত প্রযুক্তি ইউনিটে ভর্তির আবেদন শুরু ১৪ জানুয়ারি

ঢাবি অধিভুক্ত প্রযুক্তি ইউনিটে ভর্তির আবেদন শুরু ১৪ জানুয়ারি

‘নম্বর টু দ্য ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন জবির মোস্তাফিজ

‘নম্বর টু দ্য ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন জবির মোস্তাফিজ

নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করল ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করল ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ