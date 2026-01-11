Ajker Patrika
ক্রিকেট

টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে ২৮ হাজারে দ্রুততম কোহলি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ২৯
৪৪ বলে ফিফটি স্পর্শ করেছেন বিরাট কোহলি। ছবি: বিসিসিআই
৪৪ বলে ফিফটি স্পর্শ করেছেন বিরাট কোহলি। ছবি: বিসিসিআই

২৮০১৬ আন্তর্জাতিক রান নিয়ে এতদিন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের পরই অবস্থান ছিল কুমার সাঙ্গাকারার। সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক রানের দৌড়ে এবার শ্রীলঙ্কান সাঙ্গাকারাকে পেছনে ফেললেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় এই ব্যাটিং গ্রেটের সামনে শুধুই একটা টেন্ডুলকার, যাঁর আন্তর্জাতিক রান—৩৪৩৫৭।

ভাদোদরায় আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথমটিতে প্রতিপক্ষের ৩০০ রান তাড়া করতে নেমে ৯১ বলে ৯৭ রানের ইনিংস খেলেছেন কোহলি। ৮টি চার ও ১টা ছয়ে সাজানো এই ইনিংসটির সুবাদেই কোহলি সাঙ্গাকারাকে টপকে টেন্ডুলকারের আরও কাছে চলে এসেছেন। এই ইনিংসের পর তাঁর আন্তর্জাতিক রান—২৮০৭২।

তবে একটা জায়গায় কোহলি ছাড়িয়ে গেছেন টেন্ডুলকারকেও। আন্তর্জাতিক রানের ২৮ হাজারে তিনিই দ্রুততম। ২৮ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁতে শচীন টেন্ডুলকারকে খেলতে হয়েছিল ৬৪৪ ইনিংস। কিন্তু এই মাইলফলক ছুঁতে কোহলির লেগেছে ৬২৪ ইনিংস।

২৮ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁতে কোহলির দরকার ছিল ২৫ রান। আর সাঙ্গাকারাকে ছাড়িয়ে যেতে দরকার ছিল ৪২। ৯৭ রানের ইনিংসে দুই লক্ষ্যই পূরণ হয়েছে কোহলির। ওয়ানডেতে এটি তার টানা পঞ্চম পঞ্চাশোর্ধ ইনিংস। তাঁর এই ইনিংসের সুবাদেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩০১ রান তাড়া করে জিতেছে ভারত। জিতেছে ৬ বল ও ৪ উইকেটে হাতে রেখেই।

বিষয়:

খেলাকোহলিভারতক্রিকেটপাঠকের আগ্রহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে ২৮ হাজারে দ্রুততম কোহলি

টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে ২৮ হাজারে দ্রুততম কোহলি

ট্রায়াল দেওয়ার নামে গাড়ি নিয়ে লাপাত্তা যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

ট্রায়াল দেওয়ার নামে গাড়ি নিয়ে লাপাত্তা যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

ব্রেনের চিকিৎসা করতেন এইচএসসি পাস নুরুল, ৬ মাসের জেল

ব্রেনের চিকিৎসা করতেন এইচএসসি পাস নুরুল, ৬ মাসের জেল

‘নেপালকে বাংলাদেশ হতে দেব না’, নানামুখী চাপে হতাশ সুশীলা কারকি

‘নেপালকে বাংলাদেশ হতে দেব না’, নানামুখী চাপে হতাশ সুশীলা কারকি

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

সম্পর্কিত

টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে ২৮ হাজারে দ্রুততম কোহলি

টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে ২৮ হাজারে দ্রুততম কোহলি

আফগান বাপ-বেটার ঔজ্জ্বল্যে নোয়াখালীর জয়

আফগান বাপ-বেটার ঔজ্জ্বল্যে নোয়াখালীর জয়

বিশ্বকাপে কোথায় হবে ফ্রান্স ও জার্মানির অনুশীলন ক্যাম্প

বিশ্বকাপে কোথায় হবে ফ্রান্স ও জার্মানির অনুশীলন ক্যাম্প

ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে বাংলাদেশি আম্পায়ার

ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে বাংলাদেশি আম্পায়ার