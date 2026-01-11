রুবিও হবেন কিউবার প্রেসিডেন্ট—কোন হিসেবে বললেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
লাতিন আমেরিকায় দেশ ভেনেজুয়েলায় নজিরবিহীন সামরিক হস্তক্ষেপের পর নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে কিউবার প্রেসিডেন্ট করার একটি প্রস্তাবের জবাবে ট্রাম্প বলেছেন, বিষয়টি তাঁর কাছে বেশ পছন্দ হয়েছে। আজ রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি একটি পোস্ট শেয়ার করে এই মন্তব্য করেন।
যদিও এটি কোনো দাপ্তরিক পরিকল্পনা কি না তা স্পষ্ট নয়, তবে ভেনেজুয়েলায় সাম্প্রতিক সফল অভিযানের পর ট্রাম্পের এমন মন্তব্যকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর জন্য এক অশনিসংকেত হিসেবে দেখা হচ্ছে।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও নিজে একজন কিউবান-আমেরিকান অভিবাসী দম্পতির সন্তান এবং কিউবার সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কড়া সমালোচক। ট্রাম্প প্রশাসনে তাঁর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই কৌতুক করে তাঁকে ‘কিউবার হবু প্রেসিডেন্ট’ বা ‘ইরানের শাহ’ হিসেবে মিম বানাচ্ছেন। ট্রাম্প সেই রসিকতাকেই উসকে দিয়ে ‘সাউন্ডস গুড টু মি’ বলায় কিউবান সরকারের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেপ্তারের পর থেকেই কিউবাকে টার্গেট করছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, কিউবা এত দিন ভেনেজুয়েলার তেলের ওপর নির্ভর করে টিকে ছিল, যা এখন পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প কিউবা সরকারকে সতর্ক করে বলেন, ‘দেরি হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তিতে এসো। ভেনেজুয়েলা থেকে আর কোনো তেল বা অর্থ কিউবায় যাবে না।’
ট্রাম্প আরও দাবি করেন, মাদুরোকে ধরার অভিযানে নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত ৩২ জন কিউবান সদস্য নিহত হয়েছেন। তিনি কিউবান বাহিনীকে ‘দস্যু ও চাঁদাবাজ’ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, ভেনেজুয়েলাকে রক্ষা করার জন্য এখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মার্কিন সেনাবাহিনী রয়েছে।
তবে শুধু কিউবা নয়, কলম্বিয়ার বামপন্থী প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোর ওপরও চরম ক্ষুব্ধ ট্রাম্প। গত সপ্তাহে তিনি কলম্বিয়াকে ‘অসুস্থ মানুষের দেশ’ এবং পেত্রোকে ‘অসুস্থ মানুষ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এমনকি কলম্বিয়ায় মার্কিন সামরিক অভিযানের আশঙ্কা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবেও ট্রাম্প তাঁর সিগনেচার টিউন ‘সাউন্ডস গুড টু মি’ ব্যবহার করে ইতিবাচক ইঙ্গিত দেন।
লাতিন আমেরিকায় দেশ ভেনেজুয়েলায় নজিরবিহীন সামরিক হস্তক্ষেপের পর নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে কিউবার প্রেসিডেন্ট করার একটি প্রস্তাবের জবাবে ট্রাম্প বলেছেন, বিষয়টি তাঁর কাছে বেশ পছন্দ হয়েছে। আজ রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি একটি পোস্ট শেয়ার করে এই মন্তব্য করেন।
যদিও এটি কোনো দাপ্তরিক পরিকল্পনা কি না তা স্পষ্ট নয়, তবে ভেনেজুয়েলায় সাম্প্রতিক সফল অভিযানের পর ট্রাম্পের এমন মন্তব্যকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর জন্য এক অশনিসংকেত হিসেবে দেখা হচ্ছে।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও নিজে একজন কিউবান-আমেরিকান অভিবাসী দম্পতির সন্তান এবং কিউবার সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কড়া সমালোচক। ট্রাম্প প্রশাসনে তাঁর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই কৌতুক করে তাঁকে ‘কিউবার হবু প্রেসিডেন্ট’ বা ‘ইরানের শাহ’ হিসেবে মিম বানাচ্ছেন। ট্রাম্প সেই রসিকতাকেই উসকে দিয়ে ‘সাউন্ডস গুড টু মি’ বলায় কিউবান সরকারের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেপ্তারের পর থেকেই কিউবাকে টার্গেট করছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, কিউবা এত দিন ভেনেজুয়েলার তেলের ওপর নির্ভর করে টিকে ছিল, যা এখন পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প কিউবা সরকারকে সতর্ক করে বলেন, ‘দেরি হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তিতে এসো। ভেনেজুয়েলা থেকে আর কোনো তেল বা অর্থ কিউবায় যাবে না।’
ট্রাম্প আরও দাবি করেন, মাদুরোকে ধরার অভিযানে নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত ৩২ জন কিউবান সদস্য নিহত হয়েছেন। তিনি কিউবান বাহিনীকে ‘দস্যু ও চাঁদাবাজ’ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, ভেনেজুয়েলাকে রক্ষা করার জন্য এখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মার্কিন সেনাবাহিনী রয়েছে।
তবে শুধু কিউবা নয়, কলম্বিয়ার বামপন্থী প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোর ওপরও চরম ক্ষুব্ধ ট্রাম্প। গত সপ্তাহে তিনি কলম্বিয়াকে ‘অসুস্থ মানুষের দেশ’ এবং পেত্রোকে ‘অসুস্থ মানুষ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এমনকি কলম্বিয়ায় মার্কিন সামরিক অভিযানের আশঙ্কা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবেও ট্রাম্প তাঁর সিগনেচার টিউন ‘সাউন্ডস গুড টু মি’ ব্যবহার করে ইতিবাচক ইঙ্গিত দেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপের নানা বিকল্প বিবেচনা করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের দুই কর্মকর্তা সিএনএনকে জানিয়েছেন, ইরানি কর্তৃপক্ষ যদি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ অব্যাহত রাখে, সে ক্ষেত্রে তেহরানের বিরুদ্ধে...৪৩ মিনিট আগে
ভারতে আফগানিস্তানের দূতাবাসের দায়িত্ব নিতে দিল্লিতে পৌঁছেছেন তালেবান নিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম কূটনীতিক। মুফতি নূর আহমদ নূর নামের এই জ্যেষ্ঠ তালেবান নেতা দিল্লিস্থ আফগান মিশনে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালিয়ে নিকোলাস মাদুরোকে বন্দী করার পর এবার প্রতিবেশী কিউবার দিকে নজর দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি কিউবাকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
মুম্বাইকে কথিত অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অভিবাসীদের হাত থেকে ‘মুক্ত’ করার অঙ্গীকার করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। আজ রোববার মুম্বাই পৌরসভা (বিএমসি) নির্বাচন উপলক্ষে ক্ষমতাসীন ‘মহায়ুতি’ জোটের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশকালে তিনি এই ঘোষণা দেন।২ ঘণ্টা আগে