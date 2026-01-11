Ajker Patrika

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর নাম পরাজিত হবে: কৃষক দল নেতা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ৩৪
নারায়ণগঞ্জে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জেলা কৃষক দল নেতা জুয়েল আরমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
নারায়ণগঞ্জে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জেলা কৃষক দল নেতা জুয়েল আরমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে আয়োজিত গণভোটে ‘না’ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন নারায়ণগঞ্জ জেলা কৃষক দল নেতা জুয়েল আরমান। তিনি বলেন, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে ‘সংবিধানে বিসমিল্লাহ এবং আল্লাহর নামে শুরু করলাম—এটা পরাজিত হবে।’

রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে ফতুল্লার পশ্চিম মাসদাইর এলাকায় খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। জুয়েল আরমান নারায়ণগঞ্জ জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও ফতুল্লা থানা কমিটির আহ্বায়ক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী।

বক্তব্যের শুরুতে মনির হোসাইন কাসেমীর পক্ষে ভোট চান জুয়েল আরমান। পরে তিনি বলেন, “আমি আর একটি কথা বলে শেষ করব, আগামী ১২ তারিখ একটি গণভোটের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা এই গণভোটের দিকে সবাই লক্ষ করব যে যদি ‘না’ ভোট জয়যুক্ত হয়, তাহলে সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহ এবং আল্লাহর নাম’ জয়যুক্ত হবে। যদি ‘হ্যাঁ’ ভোট জয়যুক্ত হয়, তাহলে সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহ এবং আল্লাহর নামে শুরু করলাম’ এটা পরাজিত হবে। তাহলে যারা আমাদের ফতুল্লা-৪ আসনের ভোটার, তারা সবাই লক্ষ করে শুনবেন—সবাই ‘না’ ভোটে ভোট দিবেন।”

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জজেলার খবরসংবিধানজুলাই সনদ
