গত সংখ্যার পর

Pre-listening & Prediction

ক. সম্ভাব্য উত্তরের ধরন বা প্রকার

প্রশ্ন (গ্যাপ) এর আগে-পরের ব্যবহৃত শব্দ দেখে বুঝতে হবে যে সম্ভাব্য উত্তর কী হতে পারে। নিচে বিষয়টির বিশদ বর্ণনা করা হলো।

আর্টিকেল

১. গ্যাপের আগে ও পরে যদি আর্টিকেল (a, an) থাকে, তবে সম্ভাব্য উত্তর হবে বিশেষ্য (noun)। কোয়ান্টিফায়ার (some, few, little...) থাকলে সম্ভাব্য উত্তর হবে বিশেষ্য (noun)।

২। গ্যাপের আগে ও পরে যদি আর্টিকেল (the) থাকে, তবে সম্ভাব্য উত্তর হবে বিশেষ্য (noun)।

৩। টাকা, ডলার, ইউরো, পাউন্ড ইত্যাদির চিহ্ন থাকলে সেখানে অবশ্যই একটি সংখ্যা হবে।

