Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ফিলিং স্টেশনে গ্যাস পেতে গাড়ির দীর্ঘ সারি

আব্দুল্লাহ আল মারুফ, সিরাজগঞ্জ
সিরাজগঞ্জে ফিলিং স্টেশনে গ্যাস পেতে গাড়ির দীর্ঘ সারি
সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস পেতে গাড়ি নিয়ে চালকদের দীর্ঘ অপেক্ষা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জ শহরের একমাত্র সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস-সংকটে দুর্ভোগে পড়েছেন সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও বিভিন্ন গাড়ির চালকেরা। গ্যাস নিতে কেউ ২৪ ঘণ্টা, কেউ ২৭ ঘণ্টা, আবার কেউ ২৮ ঘণ্টা ধরে লাইনে অপেক্ষা করছেন। অনেক চালক রাতে নিজেদের গাড়িতেই ঘুমিয়েছেন। এতে সড়কে যাত্রীরাও যাতায়াতে ভোগান্তিতে পড়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের আলবাট্রস এনার্জি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে চালকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গতকাল বুধবার সকাল থেকে সিরিয়ালে থাকলেও এখনো গ্যাস পাননি। এতে গ্যাসের আশায় দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

এনায়েতপুর-বেলকুচি সড়কের সিএনজিচালাক আনোয়ার হোসেন জানান, গতকাল বুধবার বেলা ১১টায় সিরিয়াল দিয়েছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার একই সময়েও গ্যাস পাননি। তাঁর ভাষায়, ‘আমরা দিন আনি, দিন খাই। ২৪ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি, এখনো গ্যাস পাইনি।’

ধানগড়া-কাঠেরপুল সড়কের সিএনজিচালক আব্দুল্লাহ বলেন, ‘২৭ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি। বাসা দূরে হওয়ায় রাতে সিএনজিতেই ঘুমিয়েছি। কখন গ্যাস পাব, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।’

শহর-পাইকোশা সড়কের চালক ইয়াছিন বলেন, রাতটি সিএনজির মধ্যেই কাটিয়েছেন। তাও গ্যাস পাননি।

শুধু সিএনজিচালক নন, দুর্ভোগে পড়েছেন অন্য গাড়ির চালকেরাও। হাইএসচালক জিহাদ বলেন, ‘গ্যাস না পাওয়ায় অপেক্ষা করতে করতে গাড়ি পরিষ্কার করেছি। কখন পাবো তাও জানি না।’

আলবাট্রস এনার্জি লিমিটেড সিএনজি ফিলিং স্টেশনের দায়িত্বে থাকা পলাশ বলেন, বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর দাবি, সারা দেশেই একই অবস্থা। সরবরাহ পেলেই আমরা গ্যাস দিতে পারব।

এদিকে জামতৈলের এক যাত্রী বলেন, শহরে যাব। খুব দ্রুত যেতে হবে; তবে সিএনজিচালিত অটোরিকশা পাচ্ছি না। এখন অন্যভাবে শহরে যেতে হবে। গ্যাসের জন্য সিএনজিচালিত অটোরিকশা কম থাকায় একটু ভোগান্তি তো হচ্ছেই।

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, অতিদ্রুতই গ্যাস-সংকট সমাধান হয়ে যাবে ৷ তবে এত লম্বা সময় ধরে গ্যাস-সংকটের বিষয়টি আমরা দেখছি। আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলি। কথা বলে দেখি গ্যাস কখন পাবে বা কী অবস্থায় আছে এখন।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জসিএনজিসিরাজগঞ্জ সদরজেলার খবরগ্যাসফিলিং স্টেশন
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