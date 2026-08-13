Ajker Patrika
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বেসরকারি

নিয়োগ দিচ্ছে স্কয়ার ফুড, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দিচ্ছে স্কয়ার ফুড, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘লেদ ও মিলিং মেশিন অপারেটর’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: লেদ ও মিলিং মেশিন অপারেটর।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা এইচএসসি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর।

সিঙ্গারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ নানা সুবিধাসিঙ্গারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ নানা সুবিধা

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: কারখানায়।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

সহকারী স্টেশনমাস্টার পদে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৪৩০সহকারী স্টেশনমাস্টার পদে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৪৩০

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: পাবনা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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বিষয়:

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