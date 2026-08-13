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আকিজ গ্রুপ কর্মী নেবে, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আকিজ গ্রুপ কর্মী নেবে, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা

আকিজ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ বেকার্স লিমিটেড জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার (ব্র্যান্ড)।

পদসংখ্যা: একটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ ইন মার্কেটিং।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

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কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুপুরের খাবারের সুবিধা এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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