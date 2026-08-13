Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় ট্রাক-পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ৪

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় ট্রাক-পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ৪
পূর্বধলায় ট্রাক-পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষের স্থান। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার পূর্বধলায় ট্রাক-পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নারীসহ চারজন নিহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে উপজেলার নারান্দিয়া একাকায় নেত্রকোনা- ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিক জানাতে পারেনি পুলিশ।

শ্যামগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ মো. আমিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, নেত্রকোনা থেকে একটি সার বোঝাই ট্রাক ময়মনসিংহের দিকে যাচ্ছিল। অপরদিকে ময়মনসিংহ থেকে একটি পিকআপ নেত্রকোনার দিকে আসছিল। নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের নারান্দিয়া এলাকায় পৌছলে ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা গিয়ে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছে।

পুলিশ কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে রয়েছি। উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

বিষয়:

পুলিশসংঘর্ষনিহতসড়ক দুর্ঘটনাময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
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