Ajker Patrika
En
গাইবান্ধা

ফ্যামিলি কার্ড: ইউএনও অফিসের সামনে বিএনপির বিক্ষোভ, স্মারকলিপি

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
ফ্যামিলি কার্ড: ইউএনও অফিসের সামনে বিএনপির বিক্ষোভ, স্মারকলিপি
সাদুল্লাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে ফ্যামিলি কার্ডের তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার পদে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ তুলে নিয়োগের ফলাফল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্মারকলিপি দিয়েছে উপজেলা বিএনপি।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) কার্যালয়ে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এ কর্মসূচি পালন করেন।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, ফ্যামিলি কার্ড শুমারির মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও মেধার পরিবর্তে অনিয়ম ও পক্ষপাতের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এতে প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁরা বিতর্কিত নিয়োগের ফলাফল বাতিল করে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় পুনরায় নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান। একই সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে বিএনপির নেতাকর্মীরা উপজেলা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেন
সমাবেশ শেষে বিএনপির নেতাকর্মীরা উপজেলা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেন

সমাবেশে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ছামছুল হাসান ছামছুল, সদস্যসচিব আব্দুস ছালাম মিয়া, যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ারুল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব পারভেজ সরকার, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহিদুল ইসলাম মিঠু, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক নয়ন কবির নয়ন, মৎস্যজীবী দলের সভাপতি মাসুদ রানাসহ অন্যরা।

উপজেলা প্রশাসনে স্মারকলিপি

সমাবেশ শেষে বিএনপির নেতাকর্মীরা উপজেলা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেন। এতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনার দাবি জানানো হয়।

এ বিষয়ে সাদুল্লাপুর উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউএনও সবুজ কুমার বসাক বলেন, ‘এ উপজেলায় ইউএনও কয়েক দিন আগে বদলি হওয়ায় আমি এখানে অতিরিক্ত দায়িত্বে আছি। নিয়োগের বিষয়ে আমি জড়িত ছিলাম না, এজন্য আমি কিছু বলতে পারব না।’

বিষয়:

নিয়োগঅনিয়মগাইবান্ধাবিএনপিঅভিযোগবিক্ষোভজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত