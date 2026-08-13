বিদেশে উচ্চশিক্ষা : যেসব কাগজপত্র আগে থেকেই প্রস্তুত রাখবেন

উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের বিদেশে পাড়ি দেওয়ার আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন, ভর্তি নিশ্চিত করা, এরপর ভিসার প্রস্তুতি। পুরো প্রক্রিয়ায় কাগজপত্রের গুরুত্ব অনেক। আবেদনের সময় প্রয়োজনীয় নথি হাতে না থাকলে শেষ মুহূর্তে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাই ভর্তির প্রক্রিয়া শুরুর আগেই গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা ভালো। দেশ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কোর্স অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথির তালিকায় কিছুটা পার্থক্য থাকে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিছু সাধারণ কাগজপত্র প্রয়োজন হয়।
বিদেশে পড়তে যাওয়ার প্রথম প্রস্তুতিগুলোর একটি পাসপোর্ট। আবেদনের আগেই বৈধ পাসপোর্ট হাতে থাকা দরকার। এর মেয়াদও দেখে নিতে হবে। এর সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও নম্বরপত্র প্রস্তুত রাখুন। এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের সনদ, নম্বরপত্র, স্নাতক ডিগ্রি ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রয়োজন হতে পারে। কাগজপত্রের মূল কপি যত্ন করে রাখুন। প্রয়োজন অনুযায়ী স্ক্যান করা কপিও সংরক্ষণ করা ভালো।
বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার প্রমাণ চাওয়া হয় অনেক সময়। আইইএলটিএস, টোয়েফল বা পিটিইয়ের স্কোর এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়। তবে সবার জন্য একই স্কোর প্রয়োজন হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় ও কোর্সভেদে শর্ত বদলে যেতে পারে। তাই আবেদনের আগে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির যোগ্যতা দেখে নেওয়া জরুরি।
বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনে স্টেটমেন্ট অব পারপাস বা এসওপি গুরুত্বপূর্ণ একটি নথি। এখানে শিক্ষার্থী নিজের শিক্ষাগত পটভূমি ও আগ্রহের কথা তুলে ধরেন। ভবিষ্যতে কী করতে চান, কোন বিষয়ে পড়তে চান এবং কেন নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়টি বেছে নিয়েছেন, সেটিও এতে তুলে ধরা হয়। এসওপি লেখার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা ভালোভাবে পড়ে নেওয়া উচিত। সময় নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ও লক্ষ্যগুলো সাজিয়ে লিখলে লেখাটি আরও অর্থবহ হয়।
কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বা একাধিক সুপারিশপত্র বা লেটার অব রেকমেন্ডেশন (এলওআর) প্রয়োজন হয়। শিক্ষক, অধ্যাপক বা চাকরির ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার কাছ থেকে এটি নেওয়া যেতে পারে। কার কাছ থেকে সুপারিশপত্র নেওয়া যাবে, তা বিশ্ববিদ্যালয় ও কোর্সের শর্তের ওপর নির্ভর করে। প্রয়োজনীয় সংখ্যাটিও আগে জেনে নেওয়া ভালো। সুপারিশপত্র সংগ্রহে সময় লাগতে পারে। তাই আবেদন শুরুর আগেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।
বিদেশে পড়াশোনার জন্য টিউশন ফি ও জীবনযাত্রার খরচ বহনের সক্ষমতার প্রমাণ প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষ করে ভিসা আবেদনের সময় এ ধরনের নথি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
দেশের নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংক স্টেটমেন্ট, শিক্ষা ঋণের অনুমোদনপত্র, বৃত্তির কাগজপত্র বা স্পনসরশিপের প্রমাণ চাওয়া হতে পারে। কত টাকা দেখাতে হবে, কত দিনের ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাগবে বা কী ধরনের নথি গ্রহণযোগ্য, তা দেশভেদে আলাদা। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা দেখে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত হওয়ার পর শুরু হয় ভিসার প্রস্তুতি। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অফার লেটার বা ভর্তি-সংক্রান্ত নথির পাশাপাশি আরও কিছু কাগজপত্র প্রয়োজন হতে পারে। কোনো কোনো দেশে মেডিকেল সনদ, স্বাস্থ্যবিমার কাগজপত্র বা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ জমা দিতে হয়। ভিসার নিয়ম সময়ের সঙ্গে বদলাতে পারে। তাই আবেদন করার আগে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সর্বশেষ তথ্য জেনে নেওয়া নিরাপদ।
বিদেশে উচ্চশিক্ষার আবেদন অনেকটা দীর্ঘ যাত্রার মতো। প্রতিটি ধাপে প্রয়োজন হয় সঠিক কাগজপত্রের। পাসপোর্ট, শিক্ষাগত সনদ, ভাষা দক্ষতার স্কোর, এসওপি, সুপারিশপত্র ও আর্থিক নথি আগে থেকে গুছিয়ে রাখলে প্রস্তুতিটা সহজ হয়।
তবে সব বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশের নিয়ম এক নয়। তাই আবেদনের আগে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট এবং ভিসা কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ নির্দেশনা দেখে নিন। এতে শেষ মুহূর্তের ভুল ও অনাকাঙ্ক্ষিত দেরি অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।
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