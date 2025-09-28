Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নোয়াখালী

পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে ভারত: আবদুল হান্নান মাসউদ

নোয়াখালী ও হাতিয়া প্রতিনিধি
হাতিয়ায় একটি সমাবেশে বক্তব্য দেন এনসিপি নেতা আবদুল হান্নান মাসউদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাতিয়ায় একটি সমাবেশে বক্তব্য দেন এনসিপি নেতা আবদুল হান্নান মাসউদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, ‘ভারত শেষ ট্রাম্পকার্ড খেলে পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা পাহাড়ি-বাঙালিদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। ভারত আমাদের এই পার্বত্য অঞ্চলকে কেড়ে নিতে চায়।’

আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নোয়াখালীর হাতিয়ার চানন্দী ইউনিয়নের সাইফুল মার্কেটে ঐক্য ও সংহতির সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

হান্নান মাসউদ বলেন, ‘বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। ভারত আমাদের পার্বত্য অঞ্চল কেড়ে নিতে চায়। আমরা আমাদের এক ইঞ্চি মাটিও কাউকে ছেড়ে দেব না। ১৯৭১ সালে যেমন পাকিস্তানের মোকাবিলা করেছি, তেমনি ২০২৫-এ ভারতের মোকাবিলা করব।’

হান্নান মাসউদ আরও বলেন, বাংলাদেশের তরুণ নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তরুণ নেতারা যখন মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, মানুষের কাছে আসছেন, তখন তাঁদের বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ যে পথ দেখিয়েছে, সে পথেই ইন্দোনেশিয়া ও নেপাল স্বাধীন হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ৩৫ বছর বয়সে। বাংলাদেশেও ৩৫ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী হবেন ইনশা আল্লাহ।

জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে হান্নান বলেন, ‘ভোটের সময় বিভিন্ন অতিথি পাখি আপনাদের কাছে এসে মায়াকান্না করবে। আমি আপনাদের সন্তান, তাই কখনোই আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসব না। আপনারা বিপদে-আপদে যাকে কাছে পাবেন, তাকেই ভোট দেবেন।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাতিয়া উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী শামছল তিব্রিজ, এনসিপি নেতা ইউছুপ, বাগছাসের কেন্দ্রীয় নেতা হাফিজসহ দলের নেতারা।

বিষয়:

নোয়াখালীহাতিয়াচট্টগ্রাম বিভাগভারতপার্বত্য চট্টগ্রামজেলার খবরএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিশুকে হত্যা করে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ

তোফায়েল আহমেদ হাসপাতালে

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

হাজি সেলিমের আজিমপুরের বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৬টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার

ধর্ষণ মামলার আসামি এএসপি, তদন্তে হস্তক্ষেপের অভিযোগ নারীর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

সম্পর্কিত

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারার মধ্যে হামলায় নিহত ৩

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারার মধ্যে হামলায় নিহত ৩

পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে ভারত: আবদুল হান্নান মাসউদ

পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে ভারত: আবদুল হান্নান মাসউদ

বগুড়ায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত ২

বগুড়ায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত ২

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক