পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে ভারত: আবদুল হান্নান মাসউদ

নোয়াখালী ও হাতিয়া প্রতিনিধি
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, ‘ভারত শেষ ট্রাম্পকার্ড খেলে পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা পাহাড়ি-বাঙালিদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। ভারত আমাদের এই পার্বত্য অঞ্চলকে কেড়ে নিতে চায়।’
আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নোয়াখালীর হাতিয়ার চানন্দী ইউনিয়নের সাইফুল মার্কেটে ঐক্য ও সংহতির সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
হান্নান মাসউদ বলেন, ‘বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। ভারত আমাদের পার্বত্য অঞ্চল কেড়ে নিতে চায়। আমরা আমাদের এক ইঞ্চি মাটিও কাউকে ছেড়ে দেব না। ১৯৭১ সালে যেমন পাকিস্তানের মোকাবিলা করেছি, তেমনি ২০২৫-এ ভারতের মোকাবিলা করব।’
হান্নান মাসউদ আরও বলেন, বাংলাদেশের তরুণ নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তরুণ নেতারা যখন মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, মানুষের কাছে আসছেন, তখন তাঁদের বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ যে পথ দেখিয়েছে, সে পথেই ইন্দোনেশিয়া ও নেপাল স্বাধীন হয়েছে।
ইন্দোনেশিয়ায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ৩৫ বছর বয়সে। বাংলাদেশেও ৩৫ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী হবেন ইনশা আল্লাহ।
জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে হান্নান বলেন, ‘ভোটের সময় বিভিন্ন অতিথি পাখি আপনাদের কাছে এসে মায়াকান্না করবে। আমি আপনাদের সন্তান, তাই কখনোই আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসব না। আপনারা বিপদে-আপদে যাকে কাছে পাবেন, তাকেই ভোট দেবেন।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাতিয়া উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী শামছল তিব্রিজ, এনসিপি নেতা ইউছুপ, বাগছাসের কেন্দ্রীয় নেতা হাফিজসহ দলের নেতারা।
