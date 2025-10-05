Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নোয়াখালী

হাতিয়ায় ১৬০ টন চোরাই কয়লাবোঝাই তিনটি ট্রলার জব্দ

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
চোরাই কয়লাবোঝাই জব্দ করা ট্রলার। ছবি: আজকের পত্রিকা
চোরাই কয়লাবোঝাই জব্দ করা ট্রলার। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর হাতিয়ায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অভিযানে প্রায় ১৬০ টন চোরাই কয়লাবোঝাই তিনটি ট্রলার জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত কয়লার আনুমানিক দাম প্রায় ১৬ লাখ টাকা। শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে ট্রলারগুলো জব্দ করা হয়।

চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের গণমাধ্যম শাখা জানায়, দেশের উপকূলীয় এলাকায় অপরাধমূলক কার্যক্রম দমনে নৌবাহিনীর নিয়মিত টহল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, হাতিয়া উপজেলার জাহাজমারা ইউনিয়নের পাঙ্গাসিয়া খালে একটি ইটভাটার ঘাটে অবৈধভাবে আনা কয়লা খালাসের প্রস্তুতি চলছিল।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নৌবাহিনী ও হাতিয়া থানার পুলিশের একটি যৌথ আভিযানিক দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান শুরু করে এবং কয়লাবোঝাই তিনটি ট্রলার জব্দ করে।

ট্রলার তিনটি থেকে মোট ১৬০ টন কয়লা জব্দ করা হয়। এর মধ্যে একটি ট্রলারে ছিল ৮০ টন এবং বাকি দুটি ট্রলারে ৪০ টন করে কয়লা ছিল। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জব্দ করা কয়লার দাম প্রায় ১৬ লাখ টাকা এবং আটক তিনটি ট্রলারের আনুমানিক দাম প্রায় ৮০ লাখ টাকা।

নৌবাহিনী আরও জানিয়েছে, আটক কয়লা ও ট্রলার পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাতিয়া থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চোরাই কয়লাবোঝাই জব্দ করা ট্রলার। ছবি: আজকের পত্রিকা
চোরাই কয়লাবোঝাই জব্দ করা ট্রলার। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ বিষয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তা বলেন, ‘সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি সন্ত্রাস, মাদক, চোরাচালানসহ সব ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দমনে নৌবাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে হাতিয়া উপকূলজুড়ে অবৈধ কয়লা ও পণ্য পাচারের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় নৌবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যৌথভাবে নজরদারি জোরদার করেছে।

বিষয়:

নোয়াখালীহাতিয়াঅভিযানচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামকয়লাবাংলাদেশ সেনাবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তোফায়েল আহমেদের অবস্থা ‘ক্রিটিক্যাল’

ইসরায়েলি কৌশলেই ট্রাম্পকে ‘হ্যাঁ’ বলল হামাস, উভয়সংকটে নেতানিয়াহু

ফরিদপুরে শ্বশুরবাড়িতে যুবককে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা, পাশের ঘরে খোঁড়া হয় কবর

গুলশান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আহসান হাবিব ভূঁইয়া গ্রেপ্তার

চীনের মিত্র পাকিস্তানের নতুন কৌশল, যুক্তরাষ্ট্রের মন পেতে বন্দর দিতে চান সেনাপ্রধান আসিম মুনির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

হাতিয়ায় ১৬০ টন চোরাই কয়লাবোঝাই তিনটি ট্রলার জব্দ

হাতিয়ায় ১৬০ টন চোরাই কয়লাবোঝাই তিনটি ট্রলার জব্দ

হাতকড়াসহ আওয়ামী লীগ নেতাকে ছিনতাই, পুলিশের ওপর হামলা

হাতকড়াসহ আওয়ামী লীগ নেতাকে ছিনতাই, পুলিশের ওপর হামলা

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় সেতুর নির্মাণকাজ ২৩ বছরেও শুরু হয়নি

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় সেতুর নির্মাণকাজ ২৩ বছরেও শুরু হয়নি

মোহাম্মদপুরে নিহত ২: গণপিটুনি নয়, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

মোহাম্মদপুরে নিহত ২: গণপিটুনি নয়, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড