Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সাভারে থানার পাশে পরিত্যক্ত ভবন থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সাভারে থানার ১০০ গজের মধ্যে পৌর কমিউনিটি সেন্টারের পরিত্যক্ত ভবন থেকে আবারও একটি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সেন্টারের দ্বিতীয় তলা থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁকে জবাই করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এর আগে গত ২৯ আগস্ট কমিউনিটি সেন্টারের দ্বিতীয় তলা থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার করা হয়।

সাভার থানার ১০০ গজের মধ্যে অবস্থিত ওই কমিউনিটি সেন্টার থেকে দেড় মাসের ব্যবধানে দুটি লাশ উদ্ধার হওয়ায় জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

পুলিশ জানায়, কমিউনিটি সেন্টার থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে আজ রাত ৯টার দিকে স্থানীয় লোকজন সাভার থানাকে অবহিত করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দ্বিতীয় তলায় এক নারীর জবাই করা লাশ পড়ে থাকতে দেখে। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর।

সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুয়েল মিয়া বলেন, ‘কমিউনিটি সেন্টারের ভেতরে এক নারীর লাশ পড়ে থাকার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তাঁকে জবাই করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগসাভারজেলার খবরলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ: অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে কিশোরীর মৃত্যুর অভিযোগ, দুই যুবক আটক

ট্রাইব্যুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ১৫ সেনা কর্মকর্তা হেফাজতে: সেনাসদর

গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় মর‍াল এফেক্ট পড়েছে, তবে সেনাবাহিনী ন্যায়ের পক্ষে অটল: সেনাসদর

বিয়ের আংটি পরলেন ইশরাক

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

দেশে বাড়ছে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ, সতর্ক থাকবেন যেভাবে

দেশে বাড়ছে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ, সতর্ক থাকবেন যেভাবে

অনুমোদনহীন স্থাপনা: ১২০০ ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

অনুমোদনহীন স্থাপনা: ১২০০ ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

বিনা মূল্যের পাঠ্যবইয়ে এবারও অনিশ্চয়তা

বিনা মূল্যের পাঠ্যবইয়ে এবারও অনিশ্চয়তা

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

চট্টগ্রামে কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

সাভারে থানার পাশে পরিত্যক্ত ভবন থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

সাভারে থানার পাশে পরিত্যক্ত ভবন থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

কক্সবাজার সৈকতের বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনের

কক্সবাজার সৈকতের বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনের

‘জুলাই যোদ্ধা’র সঙ্গে ঝামেলা, ময়মনসিংহে ঢাকাগামী ২ পরিবহনের চলাচল বন্ধ

‘জুলাই যোদ্ধা’র সঙ্গে ঝামেলা, ময়মনসিংহে ঢাকাগামী ২ পরিবহনের চলাচল বন্ধ