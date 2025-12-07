শাহজালাল বিমানবন্দরে যাত্রীর লাগেজে ৯৩ হাজার ইউরো

নিজস্ব প্রতিবেদক ও উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মো. শাহ জাহান নামের রোমগামী এক যাত্রীর লাগেজ থেকে ৯৩ হাজার ৯০ ইউরো উদ্ধার করা হয়েছে। বিমানবন্দরের চেকিং রো-ডি থেকে আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এসব ইউরো উদ্ধার করে অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি (অ্যাভসেক)।
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহাম্মদ কাউসার মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
কাউসার মাহমুদ জানান, আজ সকালে অ্যাভসেক সদস্য নিরাপত্তা তল্লাশি চালিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের (বিজি-৩৫৫) রোমগামী ফ্লাইটের বহির্গামী যাত্রীর লাগেজে লুকায়িত অবস্থায় ৯৩ হাজার ৯০ ইউরো উদ্ধার করা হয়েছে।
এ ঘটনায় ওই যাত্রীকে আটক করা হয়েছে। পরে বিষয়টি বিমানবন্দর কাস্টমসকে জানানো হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয় বলেও জানান তিনি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সংক্ষিপ্ত নাম ‘বাকসু’ অনুমোদনের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজের শিক্ষার্থীরা। তাঁদের দাবি, বিএম কলেজের ছাত্র সংসদ অনেক আগে থেকেই ‘বাকসু’ হিসেবে পরিচিত। ববি সেই নাম নিয়ে টানাটানি করছে।
এর প্রতিবাদে আজ রোববার দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালের সামনে অবস্থান নেন বিএম কলেজের শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে তাঁরা দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জানান। এ সময় কিছু সময়ের জন্য যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়।
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ববি শিক্ষার্থীদের ইঙ্গিত করে ‘বাকসু চোর’, ‘বাকসু চোর’ বলে স্লোগন দেন।
সস্প্রতি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় ছাত্র সংসদের নাম বাকসু হিসেবে অনুমোদন দেওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান বিএম কলেজের শিক্ষার্থীরা।
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী কামরুল হাসান বলেন, ‘বাকসু বিএম কলেজের ৭২ বছরের ঐতিহ্য। হুট করে কেউ এসে বাকসু নাম দাবি করবেন, তা আমাদের জীবন থাকতে হবে না। তাঁরা যদি এই নাম নিয়ে টানাটানির সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে বরিশালে তাঁদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হবে।’
শিক্ষার্থী সুমি হক বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে আমরা বাকসু নির্বাচন নিয়ে আন্দোলন করছি। আজকে বাধ্য হয়ে দুই দফা দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছি। দাবি আদায় করেই ঘরে ফিরব।’
জানা গেছে, বরিশালের বিএম কলেজ ছাত্র সংসদের নাম ১৯৫২ সাল থেকে বাকসু হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সম্প্রতি ববি সিন্ডিকেটে তাদের ছাত্র সংসদের নামও বাকসু হিসেবে অনুমোদন দেয়। এর আগে বিএম কলেজ ও ববি সমঝোতা বৈঠকে বসলেও কোনো সমাধান হয়নি।
কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, ‘রোজার আগে নির্বাচন হতে হবে। নির্বাচন যত বিলম্ব হবে তত শঙ্কা হবে। আগে নির্বাচন কমিশন বলেছিল চলতি মাসের ৭-৮ তারিখের দিকে তফসিল ঘোষণা করা হবে। তারপর শোনা গেল ১১ তারিখ তফসিল ঘোষণা হবে। এখন নির্বাচন কমিশন বলছে নির্বাচনের তারিখ নিয়ে কোনো কথা বলবে না। আমরা পত্রিকায় দেখেছি। কিন্তু আমরা বলেছি, রোজার আগেই নির্বাচন হতে হবে।’
আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে কুড়িগ্রামে নাগরিক ঐক্যের জেলা কার্যালয় উদ্বোধনকালে মাহমুদুর রহমান মান্না সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে সংকটের প্রতি ইঙ্গিত করে মান্না বলেন, ‘এই দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোটে বেগম জিয়ার অসাধারণ অবদান ছিল। তিনি অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক নির্যাতন সহ্য করেছেন। সবাই চাই তিনিও এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় থাকুন। তাঁর স্বাস্থ্য বিষয়ে সবার মাঝে একটা শঙ্কা তৈরি হয়েছে। সে কারণে নির্বাচনের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় কি না—এটা আমাদের মনের মধ্যে আছে। তবে আমরা চাই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং নির্বাচন সঠিক সময়ে হবে।’
বিএনপি কিংবা সমমনা দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনী জোট প্রসঙ্গে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি বলেন, ‘১৫ বছরের লড়াইয়ে আমাদের সঙ্গে বিএনপিসহ অন্যান্য দল ছিল। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে। তবে এখন পর্যন্ত কারও সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা গড়ে ওঠেনি। আমরা এককভাবে কিছু করতে চাই না।’
এদিন বিকেলে জেলা শহরের কলেজ মোড়ে অবস্থিত স্বাধীনতার বিজয়স্তম্ভে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য দেন মাহমুদুর রহমান মান্না। এ সময় তিনি বলেন, ‘জনগণের কল্যাণে যা হয়, এই অঙ্গীকার যদি কোনো দল সবার সামনে করে—তাহলে আমরা তাদের সঙ্গে আছি। বিএনপি যদি করে তাহলে বিএনপির সঙ্গে আছি।’
সমাবেশে বক্তব্যকালে মান্না নাগরিক ঐক্যে নতুন যোগদানকারী জাতীয় পার্টির সাবেক নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) আব্দুস সালামকে কুড়িগ্রাম-২ আসনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন।
সমাবেশে দলের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার, সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, জেলা কমিটির আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) আব্দুস সালাম, সদস্যসচিব জোহবাদুল ইসলাম বাবলুসহ অন্য নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
কক্সবাজার প্রতিনিধি
ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের সর্বনাশ ঘটিয়ে পালিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুরে চকরিয়া উপজেলার হারবাং বাজারে স্থানীয় বিএনপি আয়োজিত পথসভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, এ দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রামে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। দেশে এমন নির্বাচন প্রয়োজন, যেখানে মানুষ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নেবে এবং বিএনপির নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী, সাম্যভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠবে।
কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীত করা হবে জানিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বিএনপি সরকার গঠন করলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথম উন্নয়ন প্রকল্প হবে—এই মহাসড়কটিকে ছয় লেনে উন্নীত করা।
তিনি বলেন, কক্সবাজারে দেশের একমাত্র গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের উদ্যোগ বিএনপির আমলেই শুরু হয়েছিল এবং আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যেই বন্দরটি সম্পূর্ণভাবে চালু হবে। তখন ছয় লেন মহাসড়ক নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে উঠবে।
নির্বাচন কমিশন শিগগিরই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে আশা প্রকাশ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিএনপির প্রার্থীরা আচরণবিধি মেনে প্রচারণায় নামবেন। দীর্ঘদিন পর ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেতে যাচ্ছে মানুষ। আর এই নির্বাচন হবে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য কামনা করে দলের এই নেতা বলেন, গণতন্ত্রের জন্য তিনি আপসহীন নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিএনপি ক্ষমতায় এলে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন সালাহউদ্দিন আহমদ।
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির এ সদস্য কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া) আসনে দলের মনোনীত প্রার্থী। তিনি ২ ডিসেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন।
আজ তিনি চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের নুনাছড়ি, নয়াপাড়া, রাখাইনপাড়া, হারবাং বাজার, কালা সিকদারপাড়া, গুদারপাড়া, সওদাগরপাড়া পাহাড়তলী এলাকায় গণসংযোগ করেন। বিকেলে কাকারা ও সুরাজপুর-মানিকপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগ ও পথসভায় অংশগ্রহণ করেন।
কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারে নদীবন্দরের সীমানা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে আবারও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। বাঁকখালী নদীর তীরের কস্তুরাঘাট এলাকায় আজ রোববার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত স্থানীয় বাসিন্দারা সড়ক অবরোধ ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে নদীবন্দরের সীমানা পিলার বসানোর জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) কর্মকর্তাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে কস্তুরাঘাট এলাকায় আসার খবর ছড়িয়ে পড়লে লোকজন সেখানে জড়ো হন। এরপর সকাল ৯টার দিকে গাছের গুঁড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় বন্দর মোকাম, পেশকারপাড়া ও কস্তুরাঘাট এলাকার কয়েক শ নারী বিক্ষোভে যোগ দেন। পরে জেলা প্রশাসনের অনুরোধে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
বিআইডব্লিউটিএ ও জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, গত ১ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিআইডব্লিউটিএ কস্তুরাঘাট এলাকায় প্রায় সাড়ে ৪০০ স্থাপনা উচ্ছেদ করে নদীর তীরের ৬৩ একর জমি দখলমুক্ত করা হয়। দখলমুক্ত জমিতে বিআইডব্লিউটিএ সীমানা চিহ্নিত করতে উদ্যোগ নিলে কর্মকর্তাদের বাধা দেওয়া হয়।
উচ্ছেদ হওয়া কয়েকজনের দাবি, বিআইডব্লিউটিএ যে জমি থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করেছে, তা ব্যক্তিমালিকানাধীন। এ জমিতে কোনো স্থাপনা না করতে বিআইডব্লিউটিএর ওপর হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
কক্সবাজার নদীবন্দরের বন্দর কর্মকর্তা আব্দুল ওয়াকিল আজকের পত্রিকাকে বলেন, যাঁরা বিক্ষোভ করছেন, তাঁদের কারও কাছেই জমির মালিকানার বিষয়ে কাগজপত্র নেই। তবে এই মুহূর্তে কোনো উচ্ছেদ অভিযানও পরিচালিত হচ্ছে না। কেবল উচ্ছেদ করা জমিতে সীমানা পিলার বসানো হচ্ছে। এটাকে কেন্দ্র করে পুরোনো দখলদারেরা লোকজন জড়ো করে সরকারি কাজে বাধা দিচ্ছেন।
