Ajker Patrika
রাজনীতি

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫: ২১
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

‘বিএনপি-জামায়াতের মতো দলগুলো অস্ত্রের মহড়ায় কে কার থেকে এগিয়ে যাবে, সেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে।’—এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনের এমন বক্তব্যকে ‘অসত্য, মনগড়া ও উদ্দেশ্যমূলক’ উল্লেখ করে প্রতিবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।

আজ রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমন প্রতিক্রিয়া জানান দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

বিবৃতিতে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, ৬ ডিসেম্বর ঢাকার বাংলামোটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ‘অস্ত্রের রাজনীতি’ বা ‘অস্ত্রের মহড়া’-সংক্রান্ত যে অভিযোগ জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন করেছেন, তা বাস্তবতার সঙ্গে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

জুবায়ের যোগ করেন, ‘জামায়াতে ইসলামী একটি দায়িত্বশীল, শান্তিপ্রিয় ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল; যা দেশে আইনের শাসন, শান্তি, শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের ইতিহাস, আদর্শ ও রাজনৈতিক আচরণ কোথাও এমন অভিযোগকে সমর্থন করে না। তাঁর (আখতার হোসেন) এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য, ভিত্তিহীন, মনগড়া ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।’

জামায়াতের এই নেতা আরও বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশকে শান্ত ও স্থিতিশীল রাখতে জামায়াত অত্যন্ত সংযম ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে আসছে। দেশের জনগণ জানে, জামায়াত কখনোই সহিংসতা বা অবৈধ কর্মকাণ্ডের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। অতএব, তাঁর মতো একজন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতার মুখে এমন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক, অযৌক্তিক ও সস্তা রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ।

বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী অস্ত্রের মহড়ায় নেমেছে: আখতার হোসেনবিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী অস্ত্রের মহড়ায় নেমেছে: আখতার হোসেন

‘আখতার হোসেন তাঁর ভিত্তিহীন বক্তব্য প্রত্যাহার করবেন এবং দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন’—এমন প্রত্যাশা জানিয়ে জুবায়ের বলেন, রাজনৈতিক বিভাজনকামী, উত্তেজনামূলক ও অসত্য প্রচারণা জাতির জন্য কোনো উপকার বয়ে আনে না। অসত্য বক্তব্য দিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।

এ ছাড়াও গণমাধ্যম, রাজনৈতিক মহল ও দেশবাসীকে এ ধরনের মিথ্যাচার ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান এই জামায়াত নেতা।

বিষয়:

প্রতিবাদরাজনীতিবিদনেতার বচনজামায়াতে ইসলামীএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিদেশে নেওয়ার অবস্থায় নেই খালেদা জিয়া

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

আজকের রাশিফল: সন্ধ্যায় অচেনা নম্বর থেকে ‘দারুণ অফার’ আসবে, ইগনোর করুন

পাকিস্তানি স্ত্রীকে করাচিতে ফেলে ভারতে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি, স্বামীর বিচার চেয়ে মোদির কাছে আবেদন

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রিয়ায় টিউশন ফি নেই

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ধর্মের নামে একটি মহল দেশকে বিভাজিত করতে চায়: মির্জা ফখরুল

ধর্মের নামে একটি মহল দেশকে বিভাজিত করতে চায়: মির্জা ফখরুল

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে সাইফ, নাজমুল ও যুবায়ের

এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে সাইফ, নাজমুল ও যুবায়ের

বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুনে মহল্লা ছেয়ে ফেললেই জনগণের মনে জায়গা পাওয়া যাবে না: খান মুহাম্মদ মুরসালীন

বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুনে মহল্লা ছেয়ে ফেললেই জনগণের মনে জায়গা পাওয়া যাবে না: খান মুহাম্মদ মুরসালীন

রাজনীতি

ধর্মের নামে একটি মহল দেশকে বিভাজিত করতে চায়: মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪: ৪২
রাজধানীর খামারবাড়িতে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে আজ রোববার আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর খামারবাড়িতে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে আজ রোববার আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘একটি মহল ধর্মের নামে দেশকে বিভাজিত করতে চায়। তারা বিএনপিকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করতে চায়। আমরা ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন চাই না। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মতো দল-মতনির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে দেশ গড়তে চাই।’

রাজধানীর খামারবাড়িতে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে আজ রোববার বিএনপি আয়োজিত ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘মানুষ পরিবর্তন চায়। নতুন বাংলাদেশ দেখতে চায়। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার ১৫ বছরে বাংলাদেশের সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে গেছে। এসব নতুন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির সামনে কিছু পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে বিএনপি। তবে তা বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব ছাত্রদলের ওপর।’

তরুণদের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নানা পরিকল্পনা নিয়েছেন বলে জানান মির্জা ফখরুল।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘১৮ মাসে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এতে প্রমাণ হয়, বিএনপি একটি অ্যাডভান্সড রাজনৈতিক দল। অতীতে যা কিছু ভালো, তা বিএনপির হাত ধরে হয়েছে। ১৫ বছর পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছে। তাই আমাদের এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। নিজেদের তথ্যপ্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে।’

এ সময় ছাত্রদলকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজেদের অবস্থান গড়ে তোলার আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা।

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘বাংলাদেশের অভিভাবক বেগম খালেদা জিয়া হাসপাতালে। তিনি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। তারেক রহমান সার্বক্ষণিক তাঁর খোঁজ রাখছেন। দেশি-বিদেশি চিকিৎসকেরা তাঁর চিকিৎসা করছেন। দল-মতনির্বিশেষে সবাই তাঁর জন্য দোয়া করবেন। আশা করি, দেশবাসীর দোয়ায় মহান আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁকে সুস্থ করে তুলবেন।’

বিষয়:

বিএনপিকর্মসংস্থানমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররাজনৈতিক দল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিদেশে নেওয়ার অবস্থায় নেই খালেদা জিয়া

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

আজকের রাশিফল: সন্ধ্যায় অচেনা নম্বর থেকে ‘দারুণ অফার’ আসবে, ইগনোর করুন

পাকিস্তানি স্ত্রীকে করাচিতে ফেলে ভারতে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি, স্বামীর বিচার চেয়ে মোদির কাছে আবেদন

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রিয়ায় টিউশন ফি নেই

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে সাইফ, নাজমুল ও যুবায়ের

এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে সাইফ, নাজমুল ও যুবায়ের

বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুনে মহল্লা ছেয়ে ফেললেই জনগণের মনে জায়গা পাওয়া যাবে না: খান মুহাম্মদ মুরসালীন

বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুনে মহল্লা ছেয়ে ফেললেই জনগণের মনে জায়গা পাওয়া যাবে না: খান মুহাম্মদ মুরসালীন

রাজনীতি

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৩২
এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ও আরও কয়েকটি দল গঠন করছে ‘রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ঐক্য’। আজ রোববার বিকেল ৪টায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) সংবাদ সম্মেলনে এই ঐক্য প্রচেষ্টার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে।

আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জু এক বার্তায় আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য জানান। তিনি জানান, জুলাই অভ্যুত্থানের অঙ্গীকার রক্ষা ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বিনির্মাণে আগ্রহীদের ‘রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ঐক্য’ ঘোষণা হবে আজ রোববার বিকেল ৪টায়।

মঞ্জু জানান, রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে (ডিআরইউ) এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই জোট বা ঐক্য প্রচেষ্টার ঘোষণা আসবে। এতে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ও আমার বাংলাদেশ পার্টিসহ (এবি পার্টি) কয়েকটি দলের নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

এদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টিও এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। দলটি বলেছে, জুলাই অভ্যুত্থানের অঙ্গীকার রক্ষা ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বিনির্মাণে আগ্রহীদের ‘রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ঐক্য’ ঘোষণা প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আজ।

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদারুল ভূঁইয়াও আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আপাতত তিনটা দলের সমন্বয়ে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী জোট হচ্ছে।’

বিষয়:

নির্বাচনএনসিপিএবি পার্টি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিদেশে নেওয়ার অবস্থায় নেই খালেদা জিয়া

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

আজকের রাশিফল: সন্ধ্যায় অচেনা নম্বর থেকে ‘দারুণ অফার’ আসবে, ইগনোর করুন

পাকিস্তানি স্ত্রীকে করাচিতে ফেলে ভারতে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি, স্বামীর বিচার চেয়ে মোদির কাছে আবেদন

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রিয়ায় টিউশন ফি নেই

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

ধর্মের নামে একটি মহল দেশকে বিভাজিত করতে চায়: মির্জা ফখরুল

ধর্মের নামে একটি মহল দেশকে বিভাজিত করতে চায়: মির্জা ফখরুল

এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে সাইফ, নাজমুল ও যুবায়ের

এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে সাইফ, নাজমুল ও যুবায়ের

বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুনে মহল্লা ছেয়ে ফেললেই জনগণের মনে জায়গা পাওয়া যাবে না: খান মুহাম্মদ মুরসালীন

বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুনে মহল্লা ছেয়ে ফেললেই জনগণের মনে জায়গা পাওয়া যাবে না: খান মুহাম্মদ মুরসালীন

রাজনীতি

এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে সাইফ, নাজমুল ও যুবায়ের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নাজমুল বাশার, সাইফ ইবনে সারওয়ার ও যুবাইর আহমেদ সরদার।
নাজমুল বাশার, সাইফ ইবনে সারওয়ার ও যুবাইর আহমেদ সরদার।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের প্রথম আহ্বায়ক কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এর আগে ৫ ডিসেম্বর অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ভোটাভুটি হয়।

ঘোষিত ফলাফলে আহ্বায়ক পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন সাইফ ইবনে সরওয়ার। এ ছাড়া সদস্যসচিবের পদে নির্বাচিত হয়েছেন নাজমুল বাশার এবং মুখ্য সংগঠকের দায়িত্ব পেয়েছেন যুবাইর আহমেদ সরদার।

আজ রোববার এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের নেতারা এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব—এই দুটি পদে মোট ১৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবসহ সর্বমোট ৫৭ জন ভোটার নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করেন।

নবনিযুক্ত আহ্বায়ক কমিটিকে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

বিষয়:

কমিটিনির্বাচনএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিদেশে নেওয়ার অবস্থায় নেই খালেদা জিয়া

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

আজকের রাশিফল: সন্ধ্যায় অচেনা নম্বর থেকে ‘দারুণ অফার’ আসবে, ইগনোর করুন

পাকিস্তানি স্ত্রীকে করাচিতে ফেলে ভারতে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি, স্বামীর বিচার চেয়ে মোদির কাছে আবেদন

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রিয়ায় টিউশন ফি নেই

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

ধর্মের নামে একটি মহল দেশকে বিভাজিত করতে চায়: মির্জা ফখরুল

ধর্মের নামে একটি মহল দেশকে বিভাজিত করতে চায়: মির্জা ফখরুল

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুনে মহল্লা ছেয়ে ফেললেই জনগণের মনে জায়গা পাওয়া যাবে না: খান মুহাম্মদ মুরসালীন

বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুনে মহল্লা ছেয়ে ফেললেই জনগণের মনে জায়গা পাওয়া যাবে না: খান মুহাম্মদ মুরসালীন

রাজনীতি

বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুনে মহল্লা ছেয়ে ফেললেই জনগণের মনে জায়গা পাওয়া যাবে না: খান মুহাম্মদ মুরসালীন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ পুরান ঢাকার বাংলাবাজারে পরিচ্ছন্ন ঢাকার দাবিতে গণসংযোগ করেন খান মুহাম্মদ মুরসালীন। ছবি: সংগৃহীত
আজ পুরান ঢাকার বাংলাবাজারে পরিচ্ছন্ন ঢাকার দাবিতে গণসংযোগ করেন খান মুহাম্মদ মুরসালীন। ছবি: সংগৃহীত

বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন দিয়ে মহল্লা ছেয়ে ফেললেই জনগণের মনে জায়গা পাওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচনকালীন মিডিয়া উপকমিটির সাধারণ সম্পাদক খান মুহাম্মদ মুরসালীন। আজ শনিবার পুরান ঢাকার বাংলাবাজারে পরিচ্ছন্ন ঢাকার দাবিতে গণসংযোগকালে তিনি এ মন্তব্য করেন। তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষে ঢাকা-৬ থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী।

মুরসালীন বড় দলগুলোর প্রচারণা পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন, পুরান ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের শিকার এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে তথাকথিত বড় রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারা নয়া বন্দোবস্ত সম্ভব নয়।

এনসিপির এই নেতা বলেন, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করছি নির্বাচনের প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণায় কোনো নতুনত্ব নেই। শহরের প্রতিটি দেয়াল পোস্টারে ঢেকে গেছে। বিলবোর্ড ফেস্টুনের চাপে সাধারণ জনগণের জন্য ফুটপাত দিয়ে চলাচল রীতিমতো সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। যাঁরা সংসদে গিয়ে জনগণের সেবা করবেন প্রচার করছেন, তাঁদের দ্বারাই জনগণের ভোগান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিষয়গুলো দেখার এবং ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব সিটি করপোরেশনের। কিন্তু তারাও নিশ্চুপ।

প্রচলিত গৎবাঁধা প্রচার ও প্রতিশ্রুতির বদলে জনগণ এখন পলিসি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মুরসালীন বলেন, ‘আপানারা জানেন, পুরান ঢাকা একটি ঘনবসতিপূর্ণ ব্যবসায়ী এলাকা। সরু রাস্তা এবং তীব্র যানজট এখানকার নিত্যদিনের দুর্ভোগ। পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ তো আছেই। ফলে এই সংকটগুলো সমাধানে এখন জনগণ পলিসি সম্পর্কে জানতে চায়। তারা জানতে চায়, এই ঘিঞ্জি এলাকাগুলোতে অনাগত সন্তানদের সুস্থ বিকাশে খেলাধুলা, সংস্কৃতিচর্চা ও মেধা বিকাশে সাংসদরা কী কী পলিসি গ্রহণ করবেন। জনগণ জানতে চায়, যেকোনো দুর্যোগে তাৎক্ষণিক নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রতিটি মহল্লায় কীভাবে গড়ে তোলা হবে। ব্যবসার প্রসার ও বিকাশে সাংসদেরা ব্যবসায়ীদের জন্য কী কী নিরাপত্তা বলয় তৈরি করবে। এসব প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের মনে জায়গা করে নিতে হবে। বিলবোর্ড, ব্যানার আর ফেস্টুনে মহল্লাগুলো ছেয়ে ফেললেই জনগণের মনে জায়গা পাওয়া যাবে না। পরিবর্তনের নিশ্চয়তা নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।’

এ সময় বাংলাবাজারের প্রেস মালিক ও স্থানীয় পুস্তক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন খান মুহাম্মদ মুরসালীন। ব্যবসার পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিতের গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি।

বিষয়:

মনোনয়ননির্বাচনএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিদেশে নেওয়ার অবস্থায় নেই খালেদা জিয়া

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

আজকের রাশিফল: সন্ধ্যায় অচেনা নম্বর থেকে ‘দারুণ অফার’ আসবে, ইগনোর করুন

পাকিস্তানি স্ত্রীকে করাচিতে ফেলে ভারতে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি, স্বামীর বিচার চেয়ে মোদির কাছে আবেদন

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রিয়ায় টিউশন ফি নেই

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

ধর্মের নামে একটি মহল দেশকে বিভাজিত করতে চায়: মির্জা ফখরুল

ধর্মের নামে একটি মহল দেশকে বিভাজিত করতে চায়: মির্জা ফখরুল

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে সাইফ, নাজমুল ও যুবায়ের

এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্বে সাইফ, নাজমুল ও যুবায়ের