খালেদা জিয়ার রিপোর্ট ভালো, চেষ্টা করছেন কথা বলার: চিকিৎসক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ১৯
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।
রাজধানীতে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। আজ রোববার এসব পরীক্ষার রিপোর্ট এসেছে। এতে তাঁর ‘স্বাস্থ্যের বিভিন্ন প্যারামিটার’ ভালো অবস্থায় রয়েছে বলে তাঁর চিকিৎসক জানিয়েছেন।

নাম প্রকাশ না করে এক চিকিৎসক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিভিন্ন প্যারামিটার ভালো কাজ করছে। উনার পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রহমান শয্যার পাশে থেকে চিকিৎসার বিষয়গুলো সমন্বয় করছেন। তিনি বেশ কয়েক দিন দেশেই থাকবেন।’

খালেদা জিয়া কথা বলতে পারছেন কি না—জানতে চাইলে ওই চিকিৎসক বলেন, ‘কিছুটা বলার চেষ্টা করছেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। উনার ছোট ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী ও দুই পুত্রবধূ সার্বক্ষণিক পাশে আছেন। তাঁদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে কথা বলার চেষ্টা করেন।’

