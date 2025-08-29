Ajker Patrika
পুলিশি হামলার প্রতিবাদে বুয়েট শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২১: ৫৪
পুলিশি হামলার প্রতিবাদে বুয়েট শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল

তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে মশাল মিছিল করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীরা। আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে তাঁরা এ মিছিল করেন।

গত বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ‎রাজধানীর শাহবাগ অবরোধের পর যমুনা অভিমুখে যাত্রা করেন বুয়েটসহ বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ সময় শাহবাগ থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে এলে তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। তখন শিক্ষার্থীরাও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকেন। শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে ও ৮-১০টি সাউন্ড গ্রেনেডসহ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে।

‎‎প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের তিন দাবির মধ্যে রয়েছে—ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে ‘প্রকৌশলী’ লিখতে না দেওয়া, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের কাউকে পদোন্নতি দিয়ে নবম গ্রেডে উন্নীত করা যাবে না এবং দশম গ্রেডের চাকরিতে ঢোকার ক্ষেত্রে স্নাতক প্রকৌশলীদের সুযোগ দিতে হবে।‎

