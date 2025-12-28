Ajker Patrika
ব্যাংক

মধুমতি ব্যাংকে রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে কর্মী নিয়োগ নেবে। ২১ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই বছর

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন লিঙ্কে

আবেদনের শেষ সময়: ২০ জানুয়ারি ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরির প্রস্তুতিচাকরিব্যাংকব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

চাকরির সুযোগ দেবে শিল্পকলা একাডেমি

চাকরির সুযোগ দেবে শিল্পকলা একাডেমি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

ব্যাংক

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, উন্নয়ন অধ্যয়ন অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (পিএইচডি অগ্রাধিকারযোগ্য)।

অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংকিং, আর্থিক বাজার অথবা অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে ভালো জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনপ্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন লিঙ্কে

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরির প্রস্তুতিচাকরিব্যাংকব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

মধুমতি ব্যাংকে রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ

মধুমতি ব্যাংকে রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

চাকরির সুযোগ দেবে শিল্পকলা একাডেমি

চাকরির সুযোগ দেবে শিল্পকলা একাডেমি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

সরকারি

বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৪০
বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ স্কাউটসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ছয় জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৩ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষক কাম কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিকম বা বিবিএ বা সমমান ডিগ্রি। কম্পিউটারের বেসিক অ্যাপ্লিকেশন ও এমএস এক্সেল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: গ্রেড-১৬।

চাকরির ধরন: অস্থায়ী।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান। প্রার্থী বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ কমপক্ষে ৫ বছরের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: গ্রেড-১৫।

চাকরির ধরন: অস্থায়ী।

পদের নাম: অফিস সহায়ক কাম গার্ড।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

বেতন: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।

পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান ও স্যানিটেশন মিস্ত্রি কাম ইকুইপমেন্ট ও অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান। প্রার্থীকে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমআইটি বা এনটিভিকিউএফ কোর্স সম্পন্নকারী হতে হবে।

বেতন: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।

পদের নাম: গার্ড কাম মালি।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা জেএসসি সমমান।

বেতন: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।

আবেদন ফি: শিরোনামে ক্রমিক ১ ও ২ নম্বর পদের জন্য ৩০০ এবং অন্যান্য পদের জন্য ২০০ টাকার পে-অর্ডার আবেদনের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

বিশেষ নির্দেশনা

চাকরিরত প্রার্থীকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। প্রেরিত খামের ওপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। আবেদনপত্রে অবশ্যই মোবাইল ফোন নম্বর ও ই-মেইল আইডি উল্লেখ করতে হবে। সাক্ষাৎকারের সময় সব সনদপত্রের মূলকপি প্রদর্শন করতে হবে।

আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য

প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত কপি, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা সিটি করপোরেশনের মেয়র বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

‘সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল, জাতীয় স্কাউট ভবন (১৪ তলা), ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০’।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

মধুমতি ব্যাংকে রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ

মধুমতি ব্যাংকে রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

চাকরির সুযোগ দেবে শিল্পকলা একাডেমি

চাকরির সুযোগ দেবে শিল্পকলা একাডেমি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

সরকারি

চাকরির সুযোগ দেবে শিল্পকলা একাডেমি

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির তিন ক্যাটাগরির পদে মোট তিনজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২২ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: উপপরিচালক (প্রশাসন)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ প্রশাসনিক কাজে কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থায় সহকারী সচিব বা সহকারী পরিচালক বা সমমানের পদে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: উপপরিচালক (চারুকলা)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: চারুকলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থায় সহকারী পরিচালক বা সমমানের পদে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: উপপরিচালক (নাট্যকলা ও চলচ্চিত্রবিষয়ক)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: নাট্যকলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ নাটক অথবা চলচ্চিত্রবিষয়ক কর্মক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট কোনো বিবিধ সংস্থায় সহকারী পরিচালক বা সমমানের পদে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩৫ বছর। এসএসসি সনদের ভিত্তিতে বয়স নির্ধারণ করতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদন ফি: ২২৩ টাকা।

শর্তাবলি

একজন প্রার্থী শুধু একটি পদে আবেদন করতে পারবেন। কেবল লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি ছাড়পত্রের মূলকপি জমা দিতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরির প্রস্তুতিসরকারিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

মধুমতি ব্যাংকে রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ

মধুমতি ব্যাংকে রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

সরকারি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪১
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় অসামরিক শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির এক ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী।

পদসংখ্যা: ১৩ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল/অটোমোবাইল/উড ওয়ার্ক/রেফ্রিজারেশন/ইলেকট্রনিকস কম্পিউটার/ম্যাটালার্জি/কেমিক্যাল/ড্রাফটসম্যানশিপ বিষয়ে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮ থেকে ৩২ বছর। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

মৌখিক পরীক্ষার সময় যেসব কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হবে:

সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের মূল কপি; পূরণ করা অনলাইন আবেদন ফরম এবং অ্যাডমিট কার্ডসহ প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সব সনদপত্রের এক সেট ফটোকপি এবং তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি; নিজ জেলার স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর/প্রশাসক/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র; চাকরিরত প্রার্থীগণকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্রের মূল কপি; বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত এক কপি ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

আবেদন ফি: ২২৩ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৮ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিপ্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়চাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

মধুমতি ব্যাংকে রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ

মধুমতি ব্যাংকে রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ স্কাউটসে চাকরির সুযোগ

চাকরির সুযোগ দেবে শিল্পকলা একাডেমি

চাকরির সুযোগ দেবে শিল্পকলা একাডেমি