রাজধানীর মহাখালী ফিলিং স্টেশনে আগুনে দগ্ধ নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মহাখালীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে আগুনের ঘটনায় দগ্ধ মীর হোসেন (৫৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে মারা গেছেন। তিনি ফিলিং স্টেশনের নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন।
আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মারা যান তিনি। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) সুলতান মাহমুদ সিকদার।
সুলতান মাহমুদ সিকদার জানান, মীর হোসেনের শরীরের ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। আইসিইউতে ছিলেন। সেখানেই বিকেলে মারা যান তিনি।
এর আগে রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে থাকা তেলের ট্যাংকারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দগ্ধ অবস্থায় মীর হোসেনকে বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।
ইউরেকা পেট্রলপাম্পের ক্যাশিয়ার শাদাকাত হোসেন জানান, মীর হোসেনের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায়। তিনি পাম্পটির নিরাপত্তাকর্মী। প্রায় ২০ বছর ধরে সেখানে কাজ করছিলেন।
রাজধানীর মহাখালীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে আগুনের ঘটনায় দগ্ধ মীর হোসেন (৫৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে মারা গেছেন। তিনি ফিলিং স্টেশনের নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন।
আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মারা যান তিনি। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) সুলতান মাহমুদ সিকদার।
সুলতান মাহমুদ সিকদার জানান, মীর হোসেনের শরীরের ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। আইসিইউতে ছিলেন। সেখানেই বিকেলে মারা যান তিনি।
এর আগে রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে থাকা তেলের ট্যাংকারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দগ্ধ অবস্থায় মীর হোসেনকে বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।
ইউরেকা পেট্রলপাম্পের ক্যাশিয়ার শাদাকাত হোসেন জানান, মীর হোসেনের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায়। তিনি পাম্পটির নিরাপত্তাকর্মী। প্রায় ২০ বছর ধরে সেখানে কাজ করছিলেন।
খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) মো. আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর বলেছেন, বর্তমানে দেশে খাদ্যের কোনো ঘাটতি নেই। স্বাধীনতার পর এবারই দেশে প্রথমবারের মতো রেকর্ড পরিমাণ ধান-চাল মজুত রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন গুদামে ২২ লাখ ৫০ হাজার টন চাল মজুত আছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হয়েছে।৮ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় নৌকাডুবিতে শিশুসহ দুজন নিখোঁজ হয়েছেন। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরের দিকে উপজেলার ধারাম হাওরে এ ঘটনা ঘটে। ধর্মপাশা ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ মো. লিয়াকত আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।১১ মিনিট আগে
উপাচার্য বলেন, পুরো দেশ ও জাতি ডাকসু নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে। ভালো পরিবেশে ভোট আয়োজনের চেষ্টা চলছে। কমিশনের দিকনির্দেশনায় সব হচ্ছে। সব অংশীজনের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে।৩৪ মিনিট আগে
দিনাজপুরের বীরগঞ্জে একটি ব্রিজের পাশ থেকে হাসিবুল (১৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) সকালে উপজেলার ৪ নম্বর পাল্টাপুর ইউনিয়নের সনকা বাজারের পূর্বে ব্রিজের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। বীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল গফুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।১ ঘণ্টা আগে