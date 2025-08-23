Ajker Patrika
রাজধানীর মহাখালী ফিলিং স্টেশনে আগুনে দগ্ধ নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মহাখালীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে আগুনের ঘটনায় দগ্ধ মীর হোসেন (৫৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে মারা গেছেন। তিনি ফিলিং স্টেশনের নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন।

আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মারা যান তিনি। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) সুলতান মাহমুদ সিকদার।

সুলতান মাহমুদ সিকদার জানান, মীর হোসেনের শরীরের ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। আইসিইউতে ছিলেন। সেখানেই বিকেলে মারা যান তিনি।

এর আগে রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে থাকা তেলের ট্যাংকারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দগ্ধ অবস্থায় মীর হোসেনকে বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

ইউরেকা পেট্রলপাম্পের ক্যাশিয়ার শাদাকাত হোসেন জানান, মীর হোসেনের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায়। তিনি পাম্পটির নিরাপত্তাকর্মী। প্রায় ২০ বছর ধরে সেখানে কাজ করছিলেন।

