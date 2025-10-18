Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

নিঝুম দ্বীপ সি-বিচ থেকে বালু উত্তোলন: সাবেক ইউপি সদস্যসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
ড্রেজার মেশিন বসিয়ে পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে বালু তুলে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ড্রেজার মেশিন বসিয়ে পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে বালু তুলে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর হাতিয়ায় নিঝুম দ্বীপের সি-বিচ এলাকা থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে সাবেক দুই ইউপি সদস্যসহ মোট ছয়জনের নামে মামলা করেছে প্রশাসন। গতকাল শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে হাতিয়া থানায় মামলাটি দায়ের করেন জাহাজমারা ইউনিয়নের সহকারী ভূমি কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির।

মামলার আসামিদের মধ্যে অন্যতম হলেন নিঝুম দ্বীপ ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার আনোয়ার হোসেন, যিনি সম্প্রতি বিলুপ্ত হওয়া কমিটির সভাপতি ছিলেন। অন্যজন হলেন একই কমিটির সহসভাপতি সাহেদ উদ্দিন মেম্বার। এ ছাড়া অন্য আসামিরাও বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।

জানা যায়, কয়েকদিন ধরে নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যানের নামার বাজার এলাকার সি-বিচ থেকে একটি চক্র অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছিল। তারা সরাসরি ড্রেজার মেশিন বসিয়ে পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে এই বালু তুলে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে আসছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রথমে তাদের বাধা দেওয়া হলেও তারা তা উপেক্ষা করে বালু উত্তোলন চালিয়ে যায়।

পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযান চালিয়ে বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত ড্রেজার মেশিনসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়। এই অবৈধ কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে প্রশাসন মামলা দায়ের করেছে।

মামলার আসামি সাহেদ উদ্দিন মেম্বার দাবি করেছেন যে বালু উত্তোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন না। তাঁকে সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে মামলায় আসামি করা হয়েছে। প্রকৃত অপরাধীদের তদন্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

এ বিষয়ে হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আলাউদ্দিন বলেন, হাতিয়ার বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের চেষ্টা করা হচ্ছে, যা কঠোরভাবে প্রতিহত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নিঝুম দ্বীপ একটি পর্যটন এলাকা। সেখানে সি-বিচ থেকে বালু উত্তোলন করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে আসামিদের আইনের আওতায় আনা হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীবালু-পাথর উত্তোলনহাতিয়াঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

সম্পর্কিত

নিঝুম দ্বীপ সি-বিচ থেকে বালু উত্তোলন: সাবেক ইউপি সদস্যসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিঝুম দ্বীপ সি-বিচ থেকে বালু উত্তোলন: সাবেক ইউপি সদস্যসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মনিরামপুর-নওয়াপাড়া সড়ক: বড় বড় গর্তে ভোগান্তি

মনিরামপুর-নওয়াপাড়া সড়ক: বড় বড় গর্তে ভোগান্তি

মা-বাবাকে খুন করে জেলে রাজু, অনিশ্চিত স্ত্রী ও ৯ মাসের শিশুকন্যার ভবিষ্যৎ

মা-বাবাকে খুন করে জেলে রাজু, অনিশ্চিত স্ত্রী ও ৯ মাসের শিশুকন্যার ভবিষ্যৎ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতোই আগামী নির্বাচনে জামায়াতের ভোট বিপ্লব হবে: রফিকুল ইসলাম খান

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতোই আগামী নির্বাচনে জামায়াতের ভোট বিপ্লব হবে: রফিকুল ইসলাম খান