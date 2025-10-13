Ajker Patrika
সড়কে গাড়ি রাখতে নিষেধ করায় কনস্টেবলের মাথা ফাটালেন দোকান কর্মচারী

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সাতকানিয়ায় কনস্টেবলের মাথা ফাটালেন দোকান কর্মচারী। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাতকানিয়ায় কনস্টেবলের মাথা ফাটালেন দোকান কর্মচারী। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় মহাসড়কে কাভার্ড ভ্যান রাখতে নিষেধ করায় এক পুলিশ কনস্টেবল মারধরের শিকার হয়েছেন। এতে তাঁর মাথা ফেটে গেছে। আজ সোমবার উপজেলার কেরানীহাট এলাকার হক টাওয়ারের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত পুলিশ কনস্টেবলের নাম মো. আজাদ উদ্দিন (৩৮), তিনি সাতকানিয়া কেরানীহাট ট্রাফিক পুলিশ বক্সে কর্মরত। আর ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ আবু বক্কর (৩২) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বাড়ি সাতকানিয়া উপজেলার ঢেমশা ইউনিয়নে। তিনি হক টাওয়ারের নিচতলার একটি স্টেশনারি দোকানের কর্মচারী।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৯টার দিকে হক টাওয়ারের সামনে মহাসড়কে কাভার্ড ভ্যান রেখে একটি স্টেশনারি দোকানে পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছিল। ব্যস্ততম সড়কে যানজটের সম্ভাবনা থাকায় পুলিশ কনস্টেবল আজাদ সেখানে গিয়ে কাভার্ড ভ্যানটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলেন। তখন আজাদের সঙ্গে কাভার্ড ভ্যানের চালক, সহকারী ও স্টেশনারি দোকানের লোকজনের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তাঁর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সাতকানিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. জসিম উদ্দিন জানান, আহত পুলিশ কনস্টেবলের মাথায় জখম হওয়ায় দুটি সেলাই দিতে হয়েছে।

এ বিষয়ে সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু মাহমুদ কাওসার জানান, দোকান কর্মচারী আবু বক্কর কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে লোহার টুল দিয়ে আজাদের মাথায় আঘাত করেন। এতে তাঁর মাথা ফেটে যায়।

এ সময় তাঁকে মারধরও করা হয়। খবর পেয়ে দ্রুত অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় আবু বক্করকে আটক করা হয়। আহত কনস্টেবল আজাদকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান ওসি।

