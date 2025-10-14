Ajker Patrika
পদ্মা-মেঘনায় মা ইলিশ শিকার করায় ৪৫ জেলে আটক

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আটক জেলেরা। ছবি: সংগৃহীত
আটক জেলেরা। ছবি: সংগৃহীত

সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পদ্মা-মেঘনার অভয়াশ্রম এলাকায় ইলিশ শিকারের অপরাধে ৪৫ জেলেকে আটক করেছে টাস্কফোর্স। আটক জেলেদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে নৌ পুলিশ।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাতে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের সহকারী পুলিশ সুপার ইমতিয়াজ আহম্মেদ। তিনি বলেন, সোমবার সকাল ৬টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের অংশ হিসেবে চাঁদপুর সদর উপজেলা এবং শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া ও জাজিরা উপজেলাধীন মেঘনা ও পদ্মা নদীতে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপার সৈয়দ মোশফিকুর রহমান। অভিযানে আরও অংশ নেন সদর নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নরসিংহপুর, সুরেশ্বর ও মাঝিরঘাট নৌ ফাঁড়ির ইনচার্জরা এবং শরীয়তপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রতিনিধি।

অভিযান চলাকালে ৪৫ জন জেলেকে আটক করা হয়। এ সময় ১৫টি নৌকা ও প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ মিটার নিষিদ্ধ জাল জব্দ করা হয়। জব্দ ইলিশের পরিমাণ প্রায় ১০০ কেজি; যা পরে স্থানীয় দুস্থ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। জব্দ কারেন্ট জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপার সৈয়দ মোশফিকুর রহমান বলেন, সরকার-ঘোষিত মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সফলভাবে বাস্তবায়নে নৌ পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে। নিষিদ্ধ সময়ে যারা ইলিশ আহরণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

