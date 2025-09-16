দোকানে মিলল সরকারি বস্তাসহ ৫ হাজার কেজি চাল

নাসিরনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সরকারি বস্তাসহ প্রায় ৫ হাজার কেজি চাল জব্দ এবং দুজনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে উপজেলা সদরের মহাখালপাড়ার দুই চাল ব্যবসায়ীর দোকানে অভিযান চালিয়ে এই চাল উদ্ধার করা হয়। দোকান থেকে চাল সরানোর সময় দুই শ্রমিককে আটক করা হয়। আটক দুই শ্রমিক হলেন উপজেলার আশুরাইল গ্রামের শাহ কামাল মিয়া ও জুয়েল মিয়া।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলায় সম্প্রতি হতদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বিশেষ কার্ডের মাধ্যমে সরকারনির্ধারিত দামে খাদ্যশস্য (খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি) প্রকল্পের আওতায় উপজেলায় প্রায় ১১ হাজার উপকারভোগীর মধ্যে চাল বিতরণ করার কথা। এরই মধ্যে উপজেলার কিছু ইউনিয়নে বিতরণ শুরু হয়েছে। তবে নাসিরনগরে চাল বিতরণের আগেই সরকারি সিলমোহরসহ ১৪০ বস্তা চাল এবং প্রায় ১৫০টি সরকারি বস্তা জব্দ করা হয়েছে।
নাসিরনগর খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, এখন আমাদের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ অব্যাহত আছে। গুদাম থেকে ডিলারেরা চাল নিয়ে যান। ডিলারের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই চাল কীভাবে এই দোকানে আসছে, সেটা দোকানদার ও ডিলাররা ভালো বলতে পারবেন।
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা মো. আবুল হোসেন বলেন, ‘আমি এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারব না। আগামীকাল অফিসে এসে বিস্তারিত বলতে পারব।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীনা নাছরিন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দোকানি রহমত আলী ও মোতাহার হোসেনের দোকান থেকে প্রায় ৫ হাজার কেজি চাল জব্দ করা হয়েছে। দোকান থেকে এ সময় ১৪০ বস্তা চাল ও সরকারি খালি ১৫০টি বস্তা জব্দ করা হয়। এ সময় দোকান থেকে দুই শ্রমিককেও আটক করা হয়। তিনি বলেন, ‘জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। কীভাবে সরকারি সিলসহ বস্তাভর্তি চাল দোকানে গেল, তা জানার চেষ্টা করছি।’
