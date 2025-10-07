Ajker Patrika
ফুটপাতে জন্ম, নবজাতক রেখে পালালেন মা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি   
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪: ৫৯
ফুটপাতে জন্ম নেওয়া নবজাতক। ছবি: সংগৃহীত
ফুটপাতে জন্ম নেওয়া নবজাতক। ছবি: সংগৃহীত

ভোররাত। চারপাশে নিস্তব্ধতা। হঠাৎ কান্নার শব্দে চমকে ওঠে মানুষ—সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার এক ফুটপাতে এক নারীর প্রসবযন্ত্রণা। কিছুক্ষণের মধ্যেই জন্ম নেয় এক কন্যাশিশু। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে মা ও নবজাতককে হাসপাতালে নিয়ে যান।

কিন্তু কিছু সময় পরই খবর আসে—শিশুর মা নেই! পালিয়ে গেছেন তিনি।

উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা নিলুফা ইয়াসমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাত ২টার দিকে স্থানীয়রা হোয়াটসঅ্যাপে খবর দেন। দ্রুত মা ও শিশুকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে জানা যায়, ওই নারী পালিয়ে গেছেন।’ স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি জানান, ওই নারী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন।

এদিকে নবজাতককে ঘিরে এখন মানুষের ভিড়। ফুটপাতে জন্ম নেওয়া এই কন্যাশিশুই হয়ে উঠেছে এলাকার কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। নাম-পরিচয়হীন মায়ের অজানার পথে হারিয়ে যাওয়া আর অসহায় নবজাতকের জন্য নতুন জীবনের সম্ভাবনা। অনেকেই দত্তক নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

নিলুফা ইয়াসমিন বলেন, ‘শিশুটি এখন সুস্থ আছে। সকাল থেকেই অনেকে দত্তক নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমরা ইউএনও স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি। যাচাই-বাছাই শেষে একজন দায়িত্ববান ব্যক্তির কাছে শিশুটিকে হস্তান্তর করা হবে।’

এ বিষয়ে উল্লাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু সালেহ মোহাম্মদ হাসনাত বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমরা মিটিং করছি। মিটিং শেষে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

উল্লাপাড়াসিরাজগঞ্জনবজাতকরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
