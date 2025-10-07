ফুটপাতে জন্ম, নবজাতক রেখে পালালেন মা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
ভোররাত। চারপাশে নিস্তব্ধতা। হঠাৎ কান্নার শব্দে চমকে ওঠে মানুষ—সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার এক ফুটপাতে এক নারীর প্রসবযন্ত্রণা। কিছুক্ষণের মধ্যেই জন্ম নেয় এক কন্যাশিশু। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে মা ও নবজাতককে হাসপাতালে নিয়ে যান।
কিন্তু কিছু সময় পরই খবর আসে—শিশুর মা নেই! পালিয়ে গেছেন তিনি।
উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা নিলুফা ইয়াসমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাত ২টার দিকে স্থানীয়রা হোয়াটসঅ্যাপে খবর দেন। দ্রুত মা ও শিশুকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে জানা যায়, ওই নারী পালিয়ে গেছেন।’ স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি জানান, ওই নারী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন।
এদিকে নবজাতককে ঘিরে এখন মানুষের ভিড়। ফুটপাতে জন্ম নেওয়া এই কন্যাশিশুই হয়ে উঠেছে এলাকার কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। নাম-পরিচয়হীন মায়ের অজানার পথে হারিয়ে যাওয়া আর অসহায় নবজাতকের জন্য নতুন জীবনের সম্ভাবনা। অনেকেই দত্তক নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।
নিলুফা ইয়াসমিন বলেন, ‘শিশুটি এখন সুস্থ আছে। সকাল থেকেই অনেকে দত্তক নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমরা ইউএনও স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি। যাচাই-বাছাই শেষে একজন দায়িত্ববান ব্যক্তির কাছে শিশুটিকে হস্তান্তর করা হবে।’
এ বিষয়ে উল্লাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু সালেহ মোহাম্মদ হাসনাত বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমরা মিটিং করছি। মিটিং শেষে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
ভোররাত। চারপাশে নিস্তব্ধতা। হঠাৎ কান্নার শব্দে চমকে ওঠে মানুষ—সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার এক ফুটপাতে এক নারীর প্রসবযন্ত্রণা। কিছুক্ষণের মধ্যেই জন্ম নেয় এক কন্যাশিশু। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে মা ও নবজাতককে হাসপাতালে নিয়ে যান।
কিন্তু কিছু সময় পরই খবর আসে—শিশুর মা নেই! পালিয়ে গেছেন তিনি।
উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা নিলুফা ইয়াসমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাত ২টার দিকে স্থানীয়রা হোয়াটসঅ্যাপে খবর দেন। দ্রুত মা ও শিশুকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে জানা যায়, ওই নারী পালিয়ে গেছেন।’ স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি জানান, ওই নারী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন।
এদিকে নবজাতককে ঘিরে এখন মানুষের ভিড়। ফুটপাতে জন্ম নেওয়া এই কন্যাশিশুই হয়ে উঠেছে এলাকার কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। নাম-পরিচয়হীন মায়ের অজানার পথে হারিয়ে যাওয়া আর অসহায় নবজাতকের জন্য নতুন জীবনের সম্ভাবনা। অনেকেই দত্তক নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।
নিলুফা ইয়াসমিন বলেন, ‘শিশুটি এখন সুস্থ আছে। সকাল থেকেই অনেকে দত্তক নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমরা ইউএনও স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি। যাচাই-বাছাই শেষে একজন দায়িত্ববান ব্যক্তির কাছে শিশুটিকে হস্তান্তর করা হবে।’
এ বিষয়ে উল্লাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু সালেহ মোহাম্মদ হাসনাত বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমরা মিটিং করছি। মিটিং শেষে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের বিরুদ্ধে ভোটারদের টাকা দেওয়াসহ চারটি অভিযোগ তুলেছে ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিতভাবে এসব অভিযোগ দেয় তারা।৭ মিনিট আগে
রাঙামাটি সদর উপজেলা থেকে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় ক্রীড়াবিদ, রাজনৈতিক নেতা ও বিভিন্ন পেশার মানুষ। আজ মঙ্গলবার সকালে রাঙামাটি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিকেএসপি রাঙামাটিতে২ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার ধনপুর হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে সুরজিৎ দাস (২৭) নামের এক জেলে নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হন দিলীপ দাস (৩০)। সুরজিৎ দাস উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নের কমচা বড়হাটি গ্রামের পরেশ চন্দ্র দাসের ছেলে। আহত দিলীপ দাস একই গ্রামের সোম লাল দাসের ছেলে।২ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভায় আবদুল্লাহ ম্যানশন নামের ভাড়া বাসায় অভিযান চালিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসরত ১৩ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং তাদের আশ্রয়দাতা দুজনকে আটক করেছে র্যাব-১৫। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টার দিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন র্যাব-১৫ এর সহকারী পুলিশ সুপার ও সহকারী পরিচালক (লথ অ্যান্ড২ ঘণ্টা আগে