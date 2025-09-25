যে দামে বিক্রি হলো পদ্মার ২৫ কেজি পাঙাশটি

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে পদ্মা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়া একটি পাঙাশ মাছ ৬৩ হাজার ৭৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। মাছটির ওজন ২৫ কেজি। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে জেলে রতন হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।
জেলে রতন হালদার বলেন, সকালে তিনি তাঁর দল নিয়ে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে যান। দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের কাছে জাল ফেলেন তাঁরা। জাল তুলতেই দেখতে পান বিশাল একটি পাঙাশ। পরে মাছটি বিক্রির জন্য দৌলতদিয়ার মোহন মণ্ডলের আড়তে এনে ওজন করে দেখেন, মাছটি ২৫ কেজির। সে সময় উন্মুক্ত নিলামে দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরিঘাটের মাছ ব্যবসায়ী মো. চান্দু মোল্লা ২ হাজার ৫০০ টাকা কেজি দরে ৬২ হাজার ৫০০ টাকায় কিনে নেন।
স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা বলেন, ‘পাঙাশটি ২ হাজার ৫০০ টাকা কেজি দরে কিনে নিই। পরে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে কেজিতে ৫০ টাকা লাভে মোট ৬৩ হাজার ৭৫০ টাকায় ঢাকার এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেছি।’
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে পদ্মা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়া একটি পাঙাশ মাছ ৬৩ হাজার ৭৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। মাছটির ওজন ২৫ কেজি। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে জেলে রতন হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।
জেলে রতন হালদার বলেন, সকালে তিনি তাঁর দল নিয়ে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে যান। দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের কাছে জাল ফেলেন তাঁরা। জাল তুলতেই দেখতে পান বিশাল একটি পাঙাশ। পরে মাছটি বিক্রির জন্য দৌলতদিয়ার মোহন মণ্ডলের আড়তে এনে ওজন করে দেখেন, মাছটি ২৫ কেজির। সে সময় উন্মুক্ত নিলামে দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরিঘাটের মাছ ব্যবসায়ী মো. চান্দু মোল্লা ২ হাজার ৫০০ টাকা কেজি দরে ৬২ হাজার ৫০০ টাকায় কিনে নেন।
স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা বলেন, ‘পাঙাশটি ২ হাজার ৫০০ টাকা কেজি দরে কিনে নিই। পরে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে কেজিতে ৫০ টাকা লাভে মোট ৬৩ হাজার ৭৫০ টাকায় ঢাকার এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেছি।’
কুমিল্লার দাউদকান্দি পৌরসভায় চালককে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে দাউদকান্দির দৌলতদি স্লুইসগেটসংলগ্ন জঙ্গল থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত ফাইম (১৩) সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার শরীফপুর গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে।৬ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে নিজ গ্রামের বাড়িতে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার ধামাইল গ্রামের বাড়িতে তৃতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।১২ মিনিট আগে
আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের আর্থিক সহায়তার অভিযোগে গতকাল বুধবার দুপুরে গুলশান-১ এলাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।১৫ মিনিট আগে
বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন পুনর্বহাল রাখার দাবিতে সপ্তম দিনের মতো বিক্ষোভ চলছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও করেছে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতা-কর্মীরা।২৫ মিনিট আগে