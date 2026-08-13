লোডশেডিংয়ে অসন্তোষ গ্রাহক, বিদ্যুৎ অফিসের নিরাপত্তা চেয়ে থানায় আবেদন

দীর্ঘ সময় লোডশেডিংয়ে নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার গ্রাহকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ স্থাপনা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) পিএলসি। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার ও সার্বক্ষণিক পুলিশ টহলের ব্যবস্থা চেয়ে থানায় লিখিত আবেদন করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
গতকাল বুধবার থানায় দেওয়া আবেদনে নেসকো জানায়, জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ঘাটতির কারণে বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকায় লোডশেডিং করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে গরমের সময়ে গ্রাহকদের দুর্ভোগ বাড়ছে। পাশাপাশি জনমনে অসন্তোষও সৃষ্টি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তা জোরদার প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।
সৈয়দপুরে নেসকোর আওতাধীন সৈয়দপুর বিসিক শিল্পনগরীর পাশে নিয়ামতপুর ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে সার্বক্ষণিক পুলিশ টহল ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা আবেদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, নেসকোর সৈয়দপুর বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী আলিমুল ইসলাম সেলিম লিখিত আবেদন করেছেন।
ওসি বলেন, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাদা পোশাকে বিদ্যুৎ অফিসের স্থাপনাগুলোতে পুলিশ সদস্য মোতায়েন আছে। পাশাপাশি আমাদের টহল অভিযানও অব্যাহত রয়েছে।
ডোমারেও বিদ্যুৎ স্থাপনায় নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন
এদিকে গত ১১ আগস্ট জেলার ডোমার উপজেলার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তা জোরদারের জন্য থানায় লিখিত আবেদন করে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডোমার জোনাল অফিস।
ডোমার জোনাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) এ কে এম আলাউদ্দিনের করা ওই আবেদনে ডোমার জোনাল অফিস, উপকেন্দ্র-১ (আন্ধারুর মোড়) এবং চিলাহাটি অভিযোগ কেন্দ্রে রাতে সার্বক্ষণিক পুলিশ টহল ও নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
থানা এলাকায় হোটেল ও স্পা সেন্টারে কোনো ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড যাতে না হয়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। অবৈধ কর্মকাণ্ডের তথ্য পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখারও নির্দেশ দেন কমিশনার।৩ মিনিট আগে
গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনেরা শিশুটিকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে অগ্রণী ব্যাংকের করপোরেট শাখার ভল্ট থেকে ৪ কোটি ৩৮ লাখ টাকা উধাওয়ের ঘটনায় ক্যাশ ইনচার্জ মো. কামরুল হোসেন ও সহযোগী জাফরুল্লাহ তানভীরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, সরানো অর্থ দিয়ে হাটহাজারীতে ‘ইশরাত অ্যাগ্রো’ নামে গরুর খামার গড়ে তোলা হয়।৯ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জে স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা যৌতুক মামলা দায়েরের অভিযোগে লাভলী আক্তারকে ১০ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই রায়ে মামলার আসামি মো. আরিফুল ইসলাম রতনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। পরে আপিলের শর্তে লাভলীর জামিন মঞ্জুর হয়।১৭ মিনিট আগে