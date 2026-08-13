Ajker Patrika
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নীলফামারী

লোডশেডিংয়ে অসন্তোষ গ্রাহক, বিদ্যুৎ অফিসের নিরাপত্তা চেয়ে থানায় আবেদন

নীলফামারী প্রতিনিধি
লোডশেডিংয়ে অসন্তোষ গ্রাহক, বিদ্যুৎ অফিসের নিরাপত্তা চেয়ে থানায় আবেদন
ফাইল ছবি

দীর্ঘ সময় লোডশেডিংয়ে নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার গ্রাহকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ স্থাপনা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) পিএলসি। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার ও সার্বক্ষণিক পুলিশ টহলের ব্যবস্থা চেয়ে থানায় লিখিত আবেদন করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

গতকাল বুধবার থানায় দেওয়া আবেদনে নেসকো জানায়, জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ঘাটতির কারণে বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকায় লোডশেডিং করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে গরমের সময়ে গ্রাহকদের দুর্ভোগ বাড়ছে। পাশাপাশি জনমনে অসন্তোষও সৃষ্টি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তা জোরদার প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

সৈয়দপুরে নেসকোর আওতাধীন সৈয়দপুর বিসিক শিল্পনগরীর পাশে নিয়ামতপুর ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে সার্বক্ষণিক পুলিশ টহল ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা আবেদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, নেসকোর সৈয়দপুর বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী আলিমুল ইসলাম সেলিম লিখিত আবেদন করেছেন।

লোডশেডিংয়ে ক্ষুব্ধ গ্রাহক, বিদ্যুৎ অফিসের নিরাপত্তা চেয়ে থানায় আবেদনলোডশেডিংয়ে ক্ষুব্ধ গ্রাহক, বিদ্যুৎ অফিসের নিরাপত্তা চেয়ে থানায় আবেদন

ওসি বলেন, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাদা পোশাকে বিদ্যুৎ অফিসের স্থাপনাগুলোতে পুলিশ সদস্য মোতায়েন আছে। পাশাপাশি আমাদের টহল অভিযানও অব্যাহত রয়েছে।

ডোমারেও বিদ্যুৎ স্থাপনায় নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন

এদিকে গত ১১ আগস্ট জেলার ডোমার উপজেলার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তা জোরদারের জন্য থানায় লিখিত আবেদন করে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডোমার জোনাল অফিস।

ডোমার জোনাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) এ কে এম আলাউদ্দিনের করা ওই আবেদনে ডোমার জোনাল অফিস, উপকেন্দ্র-১ (আন্ধারুর মোড়) এবং চিলাহাটি অভিযোগ কেন্দ্রে রাতে সার্বক্ষণিক পুলিশ টহল ও নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিষয়:

নীলফামারীপুলিশবিদ্যুৎলোডশেডিংজেলার খবররংপুর বিভাগসৈয়দপুর
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