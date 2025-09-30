Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহ ও হালুয়াঘাট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পূজা দেখতে বেরিয়ে এক গারো তরুণী (১৬) ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই তরুণী স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার জুগলী ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। ওই দিন সকাল ১০টার দিকে পূজা দেখার জন্য মোবাইল ফোনে কল করে বাড়ি থেকে ডেকে নেন মিলন নামের এক যুবক।

মিলন নয়াপাড়া এলাকার আজিজুল ইসলামের ছেলে।

সারা দিন পূজা দেখিয়ে রাতে অটোরিকশায় তুলে দিলে একই এলাকার অটোচালক আবুল বাশার তাঁকে নির্জন স্থানে নিয়ে ধর্ষণ করেন।

বাশার পরে রাত ১১টার দিকে ওই ইউনিয়নের গামারিতলা মোড়ে তরুণীকে ফেলে চলে যান। ভুক্তভোগী তরুণী বাড়ি গিয়ে ঘটনা জানালে থানা-পুলিশের সহায়তা নেয় পরিবার।

ভুক্তভোগী তরুণীর মা বলেন, ‘মিলন আমার মেয়ের পূর্বপরিচিত। পূজা দেখার জন্য মেয়েকে সে ডেকে আনে। পরে অটোরিকশায় জোর করে তুলে দিলে এ ঘটনা ঘটে। আমরা এর বিচার চাই।’

হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম হারুণ বলেন, এ ব্যাপারে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। আপাতত একজনকে আসামি করা হচ্ছে। অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়েছে। তদন্তে আরও কারও সংশ্লিষ্টতা পেলে মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাহালুয়াঘাটধর্ষণপুলিশতরুণীময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহজেলার খবর
