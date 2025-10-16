এক কলেজে ৩ শিক্ষকের ৫ পরীক্ষার্থী, পাস করেনি কেউ

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের নান্দাইলে বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের পাঁচ শিক্ষার্থী এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। তবে তারা কেউ পাস করেনি। শুধু এ বছর নয়, গত বেশ কয়েক বছরেও কোনো নিয়মিত শিক্ষার্থী পাস করেনি। কলেজটিতে তিনজন শিক্ষক রয়েছেন বলে জানা গেছে।
বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয়ে ২০১৭ সালে কলেজ চালু হয়। ২০১৯ সালে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক ও বিজ্ঞান শাখার পাঠদানের অনুমতি পায়। নান্দাইল সদর থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়নে বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজটি। অবকাঠামোর দিক থেকে ভালো থাকলেও শিক্ষার্থী ভর্তির আগ্রহ একেবারে নাজুক।
এদিকে বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজে এ বছর একজন শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়নি বলে জানা গেছে। ফলে দুই বছর এইচএসসি পরীক্ষায় কেউ অংশ নিতে পারবে না।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক রৌশমত আরা বেগম আজকের পত্রিকাকে মোবাইল ফোনে বলেন, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত কলেজে না আসা ও আগ্রহ কম থাকায় ফলাফলের এমন বিপর্যয় হয়েছে। পাঁচজন শিক্ষার্থীই অনিয়মিত ছিল।
ময়মনসিংহের নান্দাইলে বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের পাঁচ শিক্ষার্থী এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। তবে তারা কেউ পাস করেনি। শুধু এ বছর নয়, গত বেশ কয়েক বছরেও কোনো নিয়মিত শিক্ষার্থী পাস করেনি। কলেজটিতে তিনজন শিক্ষক রয়েছেন বলে জানা গেছে।
বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয়ে ২০১৭ সালে কলেজ চালু হয়। ২০১৯ সালে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক ও বিজ্ঞান শাখার পাঠদানের অনুমতি পায়। নান্দাইল সদর থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়নে বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজটি। অবকাঠামোর দিক থেকে ভালো থাকলেও শিক্ষার্থী ভর্তির আগ্রহ একেবারে নাজুক।
এদিকে বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজে এ বছর একজন শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়নি বলে জানা গেছে। ফলে দুই বছর এইচএসসি পরীক্ষায় কেউ অংশ নিতে পারবে না।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক রৌশমত আরা বেগম আজকের পত্রিকাকে মোবাইল ফোনে বলেন, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত কলেজে না আসা ও আগ্রহ কম থাকায় ফলাফলের এমন বিপর্যয় হয়েছে। পাঁচজন শিক্ষার্থীই অনিয়মিত ছিল।
ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ থাকায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী সুমা ইসলামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।১৮ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুর রূপনগর কেমিক্যাল গোডাউন ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় আরও ১০টি মরদেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে। এঁদের ময়নাতদন্ত ছাড়াও ডিএনএ নমুনা নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।২৭ মিনিট আগে
উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার। এবার নওগাঁ জেলায় ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। কমেছে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা, কমেছে সামগ্রিক পাসের হারও।৩০ মিনিট আগে
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ৬০ ফিট সড়কটির দুই প্রান্ত বন্ধ থাকায় এলাকাবাসীকে যাতায়াতে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। একটি সংযোগ সড়ক থাকলেও সেটি অপ্রশস্ত ও চলাচলের অযোগ্য। অনেক জায়গা দখল করে স্থাপনা তৈরি করার ফলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এতে স্কুলগামী শিক্ষার্থী, অফিসগামী মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের প্রতিদিনই অতিরিক১ ঘণ্টা আগে