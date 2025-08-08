নান্দাইলে পুরোনো কৃষিযন্ত্রের ব্যতিক্রমী হাট, ভরসা গরিব কৃষকের

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের নান্দাইল ও ঈশ্বরগঞ্জের সীমান্তে গড়ে উঠেছে এক অনন্য কৃষিযন্ত্রের হাট। যেখানে নতুনের দাম আকাশচুম্বী, সেখানে পুরোনো যন্ত্রেই মেলে সমাধান। মৌসুম শেষে কৃষকেরা এখানে এনে বিক্রি করেন তাঁদের ব্যবহৃত ট্রাক্টর, পাওয়ারটিলার ও থ্রেসার; আবার সাশ্রয়ী দামে কিনে নেন অন্য কৃষকেরা। আধুনিক যন্ত্রের আকাশছোঁয়া দামের ভিড়ে এই হাট এখন গরিব কৃষকের বড় সহায়ক।
সরেজমিনে দেখা যায়, ঈশ্বরগঞ্জের মগটুলা ইউনিয়নের মধুপুর বাজারসংলগ্ন খোলা মাঠে সারি সারি সাজানো ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, থ্রেসার মেশিনসহ নানা কৃষিযন্ত্র। কেউ প্রয়োজনমতো কিনছেন, কেউ আবার টাকার প্রয়োজনে বিক্রি করছেন।
হাটসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, হাটের নির্দিষ্ট কোনো দিন নেই। মূলত চাষাবাদের মৌসুম শেষে কিংবা জমি প্রস্তুতির সময় এখানে ভিড় বাড়ে। ঈশ্বরগঞ্জ ও নান্দাইল ছাড়াও পাশের ত্রিশাল, গফরগাঁও, হোসেনপুর, তাড়াইল ও গৌরীপুরের কৃষকেরাও কম দামে কৃষিযন্ত্র কিনতে আসেন।
ঈশ্বরগঞ্জের নাউরী গ্রামের কৃষক আব্দুল মোতালিব বলেন, ‘নতুন পাওয়ারটিলার কিনতে গেলে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা লাগে। কিন্তু এই হাটে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকায় পাওয়া যায়। আমাদের মতো কৃষকের জন্য এটা বড় সহায়তা।’
নান্দাইলের চরশ্রীরামপুর গ্রামের কৃষক মোখলেছুর রহমান জানান, ‘কম দামে কিনে কয়েক বছর ব্যবহার করে আবার এখানে বিক্রি করে দেওয়ার সুযোগ আছে। আগে কয়েকটি দোকান ছিল, এখন পুরো মাঠে কৃষিযন্ত্রের সারি। এটাকে আমরা গরিব কৃষকের হাট বলি।’
পুরোনো যন্ত্রপাতি বিক্রেতা হারুন মিয়া বলেন, ‘প্রথমে যন্ত্র মেরামত করতাম। পরে কৃষকের চাহিদা দেখে পুরোনো ট্রাক্টর, পাওয়ারটিলার, থ্রেসার কিনে রাখা শুরু করি। মৌসুমে কৃষকেরা কম দামে কিনে নেন আবার টাকার দরকার হলে বিক্রি করে দেন। এতে তাঁদের সুবিধা হয়, আমারও কিছু লাভ হয়।’
ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রিপা রাণী চৌহান বলেন, ‘পুরোনো কৃষিযন্ত্র কৃষকদের সাধ্যের মধ্যে থাকে, তাই এটি সহায়ক উদ্যোগ। তবে ব্যবহারে দক্ষতা ও সচেতনতা জরুরি।’
নান্দাইল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নাঈমা সুলতানা বলেন, ‘এটি ভালো উদ্যোগ। এতে গরিব কৃষকেরা সাশ্রয়ী দামে কৃষিযন্ত্র পাচ্ছেন। পাশাপাশি কৃষি অফিস থেকেও ভর্তুকিমূল্যে যন্ত্র দেওয়া হচ্ছে।’
ময়মনসিংহের নান্দাইল ও ঈশ্বরগঞ্জের সীমান্তে গড়ে উঠেছে এক অনন্য কৃষিযন্ত্রের হাট। যেখানে নতুনের দাম আকাশচুম্বী, সেখানে পুরোনো যন্ত্রেই মেলে সমাধান। মৌসুম শেষে কৃষকেরা এখানে এনে বিক্রি করেন তাঁদের ব্যবহৃত ট্রাক্টর, পাওয়ারটিলার ও থ্রেসার; আবার সাশ্রয়ী দামে কিনে নেন অন্য কৃষকেরা। আধুনিক যন্ত্রের আকাশছোঁয়া দামের ভিড়ে এই হাট এখন গরিব কৃষকের বড় সহায়ক।
সরেজমিনে দেখা যায়, ঈশ্বরগঞ্জের মগটুলা ইউনিয়নের মধুপুর বাজারসংলগ্ন খোলা মাঠে সারি সারি সাজানো ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, থ্রেসার মেশিনসহ নানা কৃষিযন্ত্র। কেউ প্রয়োজনমতো কিনছেন, কেউ আবার টাকার প্রয়োজনে বিক্রি করছেন।
হাটসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, হাটের নির্দিষ্ট কোনো দিন নেই। মূলত চাষাবাদের মৌসুম শেষে কিংবা জমি প্রস্তুতির সময় এখানে ভিড় বাড়ে। ঈশ্বরগঞ্জ ও নান্দাইল ছাড়াও পাশের ত্রিশাল, গফরগাঁও, হোসেনপুর, তাড়াইল ও গৌরীপুরের কৃষকেরাও কম দামে কৃষিযন্ত্র কিনতে আসেন।
ঈশ্বরগঞ্জের নাউরী গ্রামের কৃষক আব্দুল মোতালিব বলেন, ‘নতুন পাওয়ারটিলার কিনতে গেলে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা লাগে। কিন্তু এই হাটে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকায় পাওয়া যায়। আমাদের মতো কৃষকের জন্য এটা বড় সহায়তা।’
নান্দাইলের চরশ্রীরামপুর গ্রামের কৃষক মোখলেছুর রহমান জানান, ‘কম দামে কিনে কয়েক বছর ব্যবহার করে আবার এখানে বিক্রি করে দেওয়ার সুযোগ আছে। আগে কয়েকটি দোকান ছিল, এখন পুরো মাঠে কৃষিযন্ত্রের সারি। এটাকে আমরা গরিব কৃষকের হাট বলি।’
পুরোনো যন্ত্রপাতি বিক্রেতা হারুন মিয়া বলেন, ‘প্রথমে যন্ত্র মেরামত করতাম। পরে কৃষকের চাহিদা দেখে পুরোনো ট্রাক্টর, পাওয়ারটিলার, থ্রেসার কিনে রাখা শুরু করি। মৌসুমে কৃষকেরা কম দামে কিনে নেন আবার টাকার দরকার হলে বিক্রি করে দেন। এতে তাঁদের সুবিধা হয়, আমারও কিছু লাভ হয়।’
ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রিপা রাণী চৌহান বলেন, ‘পুরোনো কৃষিযন্ত্র কৃষকদের সাধ্যের মধ্যে থাকে, তাই এটি সহায়ক উদ্যোগ। তবে ব্যবহারে দক্ষতা ও সচেতনতা জরুরি।’
নান্দাইল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নাঈমা সুলতানা বলেন, ‘এটি ভালো উদ্যোগ। এতে গরিব কৃষকেরা সাশ্রয়ী দামে কৃষিযন্ত্র পাচ্ছেন। পাশাপাশি কৃষি অফিস থেকেও ভর্তুকিমূল্যে যন্ত্র দেওয়া হচ্ছে।’
প্রতিষ্ঠানের মালিক মো. জামিনুর রহমান বলেন, ডিও অনুযায়ী গত ৩ আগস্ট সরকার টাঙ্গাইল জেলা আনসার ও গ্রাম পুলিশকে চালগুলো বরাদ্দ দেয়। বরাদ্দের নিয়ম অনুযায়ী টাঙ্গাইলের মেসার্স নিলয় ট্রেডার্স তা ক্রয় করে আমার কাছে বিক্রি করে। তিনি দাবি করেন, রসিদের ভিত্তিতে চালগুলো ক্রয় করেছেন।২৩ মিনিট আগে
গত ২৮ জুলাই নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের লিখিত, মৌখিক ও প্রেজেন্টেশন পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হন। পরে নিয়ম অনুযায়ী ডোপ টেস্টে অংশ নিলে দুজনের শরীরে গাঁজা জাতীয় মাদকের উপস্থিতি মেলে।৩২ মিনিট আগে
মুফিজুল হক সিকদার দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। শুক্রবার (৮ আগস্ট) আসরের নামাজের পর রাউজান উপজেলার নোয়াজিশপুর ইউনিয়নের ফতেহনগর গ্রামের ফতেহ মোহাম্মদ সিকদার বাড়ি জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।৩৭ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ শিক্ষার্থীসহ ৩ জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়া ঘাতক বাসচালককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার লামাকাজি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত জাকির আলম (৩৫) সিলেটের বিশ্বনাথের...২ ঘণ্টা আগে