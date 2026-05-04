Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

ধান কাটার সময় অসুস্থ হয়ে হাওরে ডুবে শ্রমিকের মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারের রাজনগরে কাওয়াদীঘি হাওরের উত্তর বিলে ধান কাটতে গিয়ে পানিতে ডুবে রঞ্জন বাউরি নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন।

সোমবার (৪ মে) দুপুরে উপজেলার উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের কাউয়াদিঘী হাওরের উত্তর বিলে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রঞ্জন বাউরি কুলাউড়া উপজেলার চাতলাপুর চা-বাগানের বাসুদের বাউরির ছেলে।

জানা গেছে, রাজনগর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের কাউয়াদিঘী হাওরে কুলাউড়ার চাতলাপুর চা-বাগান থেকে রঞ্জন বাউরি ধান কাটতে আসেন। পানিতে ধান কাটার সময় অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে অসুস্থ হয়ে পানিতে ডুবে যান। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য শ্রমিকেরা বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে রাজনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যান। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রাজনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন ভুইয়া বলেন, লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারপানিতে ডুবে মৃত্যুরাজনগরজেলার খবরধানশ্রমিক
