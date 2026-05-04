খুলনায় যুবক গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীতে রাজু (৪০) নামের এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। একটি গুলি তাঁর পেটে বিদ্ধ হয়। তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সোমবার (৪ মে) নগরীর লবণচরা থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। রাজু বাগেরহাট এলাকার বাসিন্দা আনিসের ছেলে বলে জানা গেছে।

হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, রাত সাড়ে ৯টার দিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ওই যুবককে চিকিৎসার জন্য খুমেকে নিয়ে আসা হয়।

রাজুর সঙ্গে আসা এক নারী জানান, গুলিবিদ্ধ যুবক তাঁর বন্ধু। রাজু আহত অবস্থায় তাঁর বাড়িতে আসেন। রাজুর চিকিৎসার প্রয়োজন অনুভব করে তাঁকে এখানে নিয়ে আসেন ওই নারী।

কেএমপির সহকারী পুলিশ কমিশনার শিহাব করীম বলেন, ‘একজন যুবককে লবণচরা এলাকায় গুলি করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটি জানার চেষ্টা করছে। তবে কোথায় তাঁর ওপর আক্রমণ করা হয়েছে, তা নিশ্চিত হতে পারিনি। ঘটনার প্রকৃত কারণ জেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

