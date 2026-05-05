Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

চতুর্থ শ্রেণি থেকে খেলাধুলা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে: ইবিতে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

ইবি সংবাদদাতা
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। ছবি: আজকের পত্রিকা

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলেছেন, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রতিটি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি থেকে খেলাধুলাকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ হাইস্কুল পর্যায়ে খেলাধুলাকে বাধ্যতামূলক করা হবে।

সোমবার (৪ মে) বিকেল ৫টার দিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ক্রিকেট মাঠে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিকস ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এদিন সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট মাঠে ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ৫ ও ৬ মে এই প্রতিযোগিতা চলবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে চাই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ডিভাইস থেকে দূরে রাখতে চাই। তার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে খেলাধুলা। জেলা পর্যায়ে জেলা ক্রীড়া অফিসার রয়েছে। ভবিষ্যতে উপজেলা পর্যায়েও ৪৯৫ জন নিয়োগ দেওয়া হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের খেলাধুলার উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন। এ জন্য জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়দের পেশাগত স্বীকৃতি দিতে ক্রীড়া ভাতা ও ক্রীড়া কার্ড প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৩০০ জন জাতীয় খেলোয়াড়কে এ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরও ৫০০ জন খেলোয়াড়কে ক্রীড়া ভাতা ও কার্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এয়াকুব আলী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন, ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক আব্দুল মজিদ, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ইঞ্জিনিয়ার জাকির হোসেনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-কর্মকর্তারা।

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

