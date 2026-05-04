পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি এগিয়ে, কেরালায় পিছিয়ে বামেরা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। এখন পর্যন্ত ২৯৩ আসনের মধ্যে ২১১টি আসনের প্রাথমিক ফলাফলে বিজেপি ১০৫ আসনে এগিয়ে আছে, আর তৃণমূল এগিয়ে আছে ১০৩টি আসনে।
তামিলনাড়ুর বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন এগিয়ে। পেরাম্বুর আসনে এগিয়ে বিজয়। তবে ত্রিচিতে পিছিয়ে।
আসামের জালুকবাড়ি আসনে এগিয়ে হিমন্ত। জোরহাটে এগিয়ে কংগ্রেসের গৌরব গগৈ।
কেরালায় বাম দুর্গের পতনধ্বনী শোনা যাচ্ছে। প্রাথমিক গণনায় কেরালায় এগিয়ে কংগ্রেস জোট (ইউডিএএফ)। সমাজমাধ্যমে বায়ো থেকে ‘মুখ্যমন্ত্রীর’ পরিচয় মুছে ফেললেন পিনারাই বিজয়ন। ইভিএম গণনা শুরু হয়েছে। কেরালায় এগিয়ে কংগ্রেস জোট। প্রায় ২৫টি আসনে। ন’টি আসনে এগিয়ে বামেরা।
আসামের ফের বিজেপির হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জোরালো ইঙ্গিত মিলছে।
অপরদিকে কেন্দ্রশাসিত পুদুচেরিতে (এনআরসি) মুখ্যমন্ত্রী রঙ্গস্বামীর নেতৃত্বাধীন এনআরসি এগিয়ে, যে জোটে রয়েছে বিজেপি। প্রাথমিক গণনার পরে তেমনটাই দেখা যাচ্ছে।
তামিলনাড়ুতে প্রাথমিক গণনায় এগিয়ে ডিএমকে। পোস্টাল ব্যালট গণনা শুরু হয়েছে।