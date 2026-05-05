খাগড়াছড়িতে টিসিবির পণ্য কিনতে লাইনে ১৩ ঘণ্টা, ঘরে অনাহারে ছিল শিশুরা

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার চার ইউনিয়নে প্রায় ৬ হাজার মানুষের কাছে টিসিবি পণ্য বিক্রি করছে মেসার্স মাহি ট্রেডিং। সোমবার (৪ মে) সকাল ৯টা থেকে সদর ইউনিয়নের ১ হাজার ৯১৯ জন উপকারভোগী কার্ডধারীর মধ্যে টিসিবির পণ্য বিক্রির কথা। কিন্তু পণ্য বিক্রি শুরু করে বেলা ৩টা থেকে। আর রাত ১০টা পর্যন্ত মাত্রা ১ হাজার মানুষের কাছে পণ্য বিক্রি করে। পণ্য না নিয়ে খালি হাতে ফেরত যায় ৯ শতাধিক মানুষ।
১২-১৩ ঘণ্টা সময় লাইনে দাঁড়িয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঘরে শিশুসন্তান রেখে আসা অনেক নারীকে লাইনে দাঁড়িয়ে হয়রানির প্রতিবাদ করতে দেখা যায়।
রাজপাড়ার উমাচিং মারমা ও মংরি মারমা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সকাল সাড়ে ৮টায় গিয়ে রাত সোয়া ১০টায় ৬৪৫ টাকার প্যাকেজে ৫ কেজি চাল, ২ লিটার তেল, ২ কেজি ডাল, ১ কেজি চিনি, ১ প্যাকেট ডিটারজেন্ট, ১টি গায়ের সাবান এনেছি। কিন্তু ঘরে চাল, ডাল না থাকায় সকালে রান্না হয়নি। সন্তানেরা আজ না খেয়ে ছিল!’
দেরির বিষয়ে জানতে চাইলে টিসিবি ডিলার এস এম মামুন আকবর বলেন, ‘উপজেলার ৪ ইউনিয়নে মোট উপকারভোগী ৫ হাজার ৯৩৭ জন। সোমবার সদর ইউনিয়নের ১ হাজার ৯১৯ জনের মধ্যে টিসিবির পণ্য বিক্রির তারিখ নির্ধারিত থাকলেও গত রোববার তিনটহরী ইউনিয়নে কিছু পণ্য অবিক্রীত থেকে যায়। ফলে সোমবার সকালে ওখানে বিক্রি করতে গিয়ে এখানে আসতে দেরি হয়। তা ছাড়া নেট সমস্যায় আমরা ভোগান্তিতে পড়ি। এতে টিসিবি পণ্য উপকারভোগীরা কষ্ট পেয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে অবশিষ্ট ভোক্তাদের দেওয়া হবে।’
উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে ট্যাগ অফিসার বা দায়িত্বশীল মাহমুদ হাসান জানান, ডিলারের কম্পিউটার ত্রুটি বা যান্ত্রিক সমস্যা হওয়ার বিষয়টি আগেভাগে ভোক্তাকে অবহিত না করায় ভোক্তারা চরম হয়রানির শিকার হয়েছেন। ভবিষ্যতে আর যেন এমন ভোগান্তি না হয়, সেটি নিশ্চিত করতে ডিলারকে সতর্ক করা হয়েছে।
মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ বানিয়াজুরী-ঘিওর আঞ্চলিক সড়কের প্রায় ৯ কিলোমিটারজুড়ে খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে সড়কটির যানবাহনের চালক ও যাত্রীদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খানাখন্দের কারণে প্রায় সময়ই ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। বাড়ছে জনদুর্ভোগ।২ মিনিট আগে
গাইবান্ধায় সহজ শর্তে ঋণের প্রলোভন দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে রাতারাতি লাপাত্তা হয়েছে ‘তিশা ফাউন্ডেশন’ নামে একটি কথিত এনজিওর কর্মকর্তারা। এতে শতাধিক গ্রাহক দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।৭ মিনিট আগে
হাড়ভাঙা খাটুনি আর ধারদেনা করে ফলানো সোনার ফসল চোখের সামনে তলিয়ে যেতে দেখছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নের কৃষকেরা।১৩ মিনিট আগে
যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলেছেন, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রতিটি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি থেকে খেলাধুলাকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ হাইস্কুল পর্যায়ে খেলাধুলাকে বাধ্যতামূলক করা হবে।২ ঘণ্টা আগে