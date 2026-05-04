Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

ধানের খড় রাখা নিয়ে দ্বন্দ্ব, বৃদ্ধকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধিহোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে ধানের খড় রাখা নিয়ে বিরোধের জেরে আশু মিয়া (৬০) নামের এক বৃদ্ধকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। সোমবার (৪ মে) সন্ধ্যায় উপজেলার শাহেদল ইউনিয়নের দরিয়াবাদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আশু মিয়া দরিয়াবাদ গ্রামের আব্দুল জব্বারের ছেলে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে বাড়ির পাশের রাস্তায় ধানের খড় রাখা নিয়ে চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে আশু মিয়ার তর্ক হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষ তাঁকে ছুরিকাঘাত করলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, ‘খড় নিয়ে বিরোধের জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে এবং মামলার প্রস্তুতি চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতকিশোরগঞ্জহত্যাহোসেনপুরজেলার খবর
মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

