Ajker Patrika
রাজনীতি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ মে ২০২৬, ১৯: ১৬
মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি
মনিরা শারমিন ও নুসরাত তাবাসসুম। ছবি: সংগৃহীত

সংরক্ষিত নারী আসনে ১১ দলীয় জোটের মনোনীত প্রার্থী ও এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিনের বিষয়ে আদালত থেকে কোনো তথ্য আসে কিনা তা আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। যদি এ সময়ের মধ্যে তাঁর বিষয়ে কোনো তথ্য না আসে তাহলে জোটের আরেক প্রার্থী এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুমকে বিজয়ী ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করবে ইসি।

আজ সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের নিজ দপ্তরে গণমাধ্যম কর্মীদের এসব তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে মনিরা শারমিনকে মনোনয়ন দিয়েছিল জামায়াত জোট। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত কৃষি ব্যাংক হতে চাকরি ছাড়ার তিন বছর না হওয়ায় আইন অনুযায়ী তাঁর মনোনয়ন বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। পরে তিনি আপিল করেন ইসিতে। সেখানেও রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। পরবর্তীতে ইসির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন মনিরা শারমিন। তবে এখনো হাইকোর্ট তাঁর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি।

এর আগে গত ২১ এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় বিকেল ৪টার (১৯ মিনিট পরে) পর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন নুসরাত তাবাসসুম। কিন্তু তা গ্রহণ করেননি রিটার্নিং কর্মকর্তা। পরে হাইকোর্টের নির্দেশনা পেয়ে নুসরাতের মনোনয়ন গ্রহণ করে ইসি। যাচাই-বাছাই শেষে নুসরাতের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়। এরই মধ্যে তাঁকে বৈধ প্রার্থী ঘোষণা করে ইসি। এখন তাঁর গেজেট প্রকাশ বাকি।

এদিকে গতকাল রোববার মনিরা শারমিন ইসিকে একটি চিঠি দেয়। যেখানে তিনি তাঁর দায়েরকৃত মামলাটির শুনানি না হওয়া পর্যন্ত নারী আসনের অন্য প্রার্থীর যেন গেজেট না হয় সে অনুরোধ জানান।

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠিনুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

এই বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, ‘আদালতের কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত আমরা পাই নাই। মনিরা শারমিনের চিঠিতে তো কিছু যায় আসে না। আমরা আজকে (সোমবার) সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এর মধ্যে যদি তাঁর বিষয়ে কোনো তথ্য না আসে তাহলে আমরা নুসরাত তাবাসসুমের নামে গেজেট প্রকাশ করব।’

তিনি আরও বলেন, ‘মনিরা শারমিন চিঠিতে কোনো কজলিস্ট উল্লেখ করেননি। কখন শুনানি হবে, আজকে হবে নাকি পরশু হবে কিছুই জানাননি। তাহলে আমরা কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি? তারপরও আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখব। এরপর সিদ্ধান্ত নেব।’

গেজেট প্রকাশের পর মনিরার বিষয়ে যদি আদালত কোনো আদেশ দেয় তাহলে ইসি কি সিদ্ধান্ত নেবে জানতে চাইলে রহমানেল মাছউদ বলেন, ‘মনিরা শারমিন যদি আদালতের আদেশ আনতে পারেন তাহলে আমরা সেটা দেখব। আদেশ হলে আমরা কোনো আপিল করব না। সে যদি আদেশ নিয়ে আসে, তাহলে আমরা তাঁরটাই ক্যারি আউট করব। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত উনি আসেন নাই, আজকে এখন পর্যন্ত আসেননি। তাই সন্ধ্যার মধ্যে না এলে আমরা ঘোষণা দিয়ে দেব।’

বিষয়:

ইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশনপাঠকের আগ্রহজামায়াতে ইসলামীএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

সম্পর্কিত

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

বিচারককে দশবার ভাবতে হচ্ছে, জামিন দেবেন কি না: সারা হোসেন

বিচারককে দশবার ভাবতে হচ্ছে, জামিন দেবেন কি না: সারা হোসেন

আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার দরজা খোলা রাখা হচ্ছে: নাহিদ ইসলাম

আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার দরজা খোলা রাখা হচ্ছে: নাহিদ ইসলাম

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি