মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

সংরক্ষিত নারী আসনে ১১ দলীয় জোটের মনোনীত প্রার্থী ও এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিনের বিষয়ে আদালত থেকে কোনো তথ্য আসে কিনা তা আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। যদি এ সময়ের মধ্যে তাঁর বিষয়ে কোনো তথ্য না আসে তাহলে জোটের আরেক প্রার্থী এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুমকে বিজয়ী ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করবে ইসি।
আজ সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের নিজ দপ্তরে গণমাধ্যম কর্মীদের এসব তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে মনিরা শারমিনকে মনোনয়ন দিয়েছিল জামায়াত জোট। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত কৃষি ব্যাংক হতে চাকরি ছাড়ার তিন বছর না হওয়ায় আইন অনুযায়ী তাঁর মনোনয়ন বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। পরে তিনি আপিল করেন ইসিতে। সেখানেও রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। পরবর্তীতে ইসির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন মনিরা শারমিন। তবে এখনো হাইকোর্ট তাঁর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি।
এর আগে গত ২১ এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় বিকেল ৪টার (১৯ মিনিট পরে) পর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন নুসরাত তাবাসসুম। কিন্তু তা গ্রহণ করেননি রিটার্নিং কর্মকর্তা। পরে হাইকোর্টের নির্দেশনা পেয়ে নুসরাতের মনোনয়ন গ্রহণ করে ইসি। যাচাই-বাছাই শেষে নুসরাতের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়। এরই মধ্যে তাঁকে বৈধ প্রার্থী ঘোষণা করে ইসি। এখন তাঁর গেজেট প্রকাশ বাকি।
এদিকে গতকাল রোববার মনিরা শারমিন ইসিকে একটি চিঠি দেয়। যেখানে তিনি তাঁর দায়েরকৃত মামলাটির শুনানি না হওয়া পর্যন্ত নারী আসনের অন্য প্রার্থীর যেন গেজেট না হয় সে অনুরোধ জানান।
এই বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, ‘আদালতের কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত আমরা পাই নাই। মনিরা শারমিনের চিঠিতে তো কিছু যায় আসে না। আমরা আজকে (সোমবার) সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এর মধ্যে যদি তাঁর বিষয়ে কোনো তথ্য না আসে তাহলে আমরা নুসরাত তাবাসসুমের নামে গেজেট প্রকাশ করব।’
তিনি আরও বলেন, ‘মনিরা শারমিন চিঠিতে কোনো কজলিস্ট উল্লেখ করেননি। কখন শুনানি হবে, আজকে হবে নাকি পরশু হবে কিছুই জানাননি। তাহলে আমরা কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি? তারপরও আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখব। এরপর সিদ্ধান্ত নেব।’
গেজেট প্রকাশের পর মনিরার বিষয়ে যদি আদালত কোনো আদেশ দেয় তাহলে ইসি কি সিদ্ধান্ত নেবে জানতে চাইলে রহমানেল মাছউদ বলেন, ‘মনিরা শারমিন যদি আদালতের আদেশ আনতে পারেন তাহলে আমরা সেটা দেখব। আদেশ হলে আমরা কোনো আপিল করব না। সে যদি আদেশ নিয়ে আসে, তাহলে আমরা তাঁরটাই ক্যারি আউট করব। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত উনি আসেন নাই, আজকে এখন পর্যন্ত আসেননি। তাই সন্ধ্যার মধ্যে না এলে আমরা ঘোষণা দিয়ে দেব।’
আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী সারা হোসেন বলেছেন, বিচারককে দশবার ভাবতে হচ্ছে, জামিন দেবেন কি না। রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের মুক্তিযোদ্ধা হলে আজ রোববার জাতীয় নাগরিক পার্টির সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটি আয়োজিত ‘জ্বালানি, অর্থনীতি, মানবাধিকার, সংস্কার ও গণভোট’ শীর্ষক জাতীয় কনভেনশনের...১ দিন আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করেছেন, বাহাত্তরের সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষার নামে আওয়ামী লীগের আদর্শ ও রাজনীতিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ রাখা হচ্ছে।১ দিন আগে
উচ্চ আদালতের রিট নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য হিসেবে নুসরাত তাবাসসুমের গেজেট প্রকাশ না করতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন। আজ রোববার ইসির ডেসপাস বিভাগে ওই চিঠি দেওয়া হয়।১ দিন আগে
সরকারের ভেতরেই অনেক সরকার রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আব্দুল্লাহ। তিনি বলেন, আগের সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি স্পষ্ট থাকলেও এখন কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে না।১ দিন আগে