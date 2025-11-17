Ajker Patrika

দুর্বৃত্তের আগুনে দগ্ধ হওয়ার তিন দিন পর চালকের মৃত্যু

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
ফাইল ছবি
মানিকগঞ্জে স্কুল বাসে দুর্বৃত্তের দেওয়া আগুনে দগ্ধ হওয়ার তিন দিন পর চালক পারভেজ খানের (৪৫) মৃত্যু হয়েছে। আজ (১৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টা সকাল সাড়ে ১০টায় নিশ্চিত করেছেন নিহতের ছেলে সুমন খান। নিহত পারভেজ খান সদর উপজেলার বারাইভিকড়া এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

এর আগে শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) মাঝরাতে শিবালয় উপজেলার ফলসাটিয়া এলাকায় হলি চাইল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের দাঁড়িয়ে থাকা বাসটিতে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এ সময় বাসের ভেতরে থাকা চালক পারভেজ খান দগ্ধ হন।

