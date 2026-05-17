Ajker Patrika
লালমনিরহাট

সীমান্তে আটক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি হত্যা মামলায় কারাগারে

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
সীমান্তে আটক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি হত্যা মামলায় কারাগারে
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) সাব্বির বিন শামস। ছবি: সংগৃহীত

লালমনিরহাটের দহগ্রাম সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সময় আটক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) মো. সাব্বির বিন শামসকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। লালমনিরহাটে আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে ৬ জনকে পুড়িয়ে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ রোববার তাঁকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক এই আদেশ দেন।

আজ দুপুরে সাব্বির বিন শামসকে লালমনিরহাট সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত-১-এ হাজির করা হয়। এ সময় আসামিপক্ষের আইনজীবী জামিনের আবেদন করলে আদালতের বিচারক মো. আলাউদ্দিন তা নামঞ্জুর করে তাঁকে লালমনিরহাট জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এর আগে গতকাল শনিবার (১৬ মে) সকালে পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময় তাঁর চলাফেরা দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। পরে স্থানীয় জনতা পুলিশে খবর দিলে পাটগ্রাম থানা-পুলিশ সীমান্তে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে।

পুলিশ জানায়, আটকের পর সাবেক এই কূটনীতিবিদকে লালমনিরহাট জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন দেশের মোট ৭টি পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়েছে। ডিবি কার্যালয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আজ রোববার সকালে তাঁকে লালমনিরহাট সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

পরবর্তীতে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বিকেলে লালমনিরহাট জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সুমন খানের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ওই নৃশংস অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৫ জন শিক্ষার্থীসহ মোট ৬ জন দগ্ধ হয়ে মারা যান। এই ঘটনায় ২০২৫ সালের ২৭ মে সদর থানায় একটি হত্যা মামলা (মামলা নং-৫৯/২৫) দায়ের করা হয়েছিল।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাদ আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, সাবেক ডিজি সাব্বির বিন শামসকে সদর থানার ৬ জন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছিল। বিজ্ঞ আদালত তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটকপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

সাব্বির বিন শামস বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (ডিজি) এবং লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে মিনিস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলা রয়েছে। সরকার পতনের পর আইনি জটিলতা এড়াতে তিনি অবৈধভাবে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

বিষয়:

সীমান্তহত্যাকাণ্ডলালমনিরহাটআটকহত্যামামলাগ্রেপ্তারপাটগ্রামআদালতকারাগারদুদকজেলার খবরমন্ত্রণালয়রংপুর বিভাগআওয়ামী লীগপররাষ্ট্রমন্ত্রীপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

সম্পর্কিত

৭ হাসপাতাল ঘুরেও বাঁচানো গেল না হামে আক্রান্ত সাজিদকে

৭ হাসপাতাল ঘুরেও বাঁচানো গেল না হামে আক্রান্ত সাজিদকে

নীলফামারীতে চোর চক্রের মূল হোতা গ্রেপ্তার, উদ্ধার ৩২ মোটরসাইকেল

নীলফামারীতে চোর চক্রের মূল হোতা গ্রেপ্তার, উদ্ধার ৩২ মোটরসাইকেল

ফেসবুকে প্রেম, হাওরে চীনা পুলিশ

ফেসবুকে প্রেম, হাওরে চীনা পুলিশ

সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে: হাসনাত আবদুল্লাহ

সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে: হাসনাত আবদুল্লাহ