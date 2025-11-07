Ajker Patrika

লালমনিরহাট

বুড়িমারী স্থলবন্দর: ভারতীয় ট্রাক থেকে ওষুধ ও সিসা জব্দ, চালক আটক

লালমনিরহাটের পাটগ্রামের বুড়িমারী স্থলবন্দরের শূন্যরেখায় ভারতীয় একটি ট্রাক থেকে বাংলাদেশি ওষুধ ও সিসা জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় ট্রাকচালককে আটক করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধভাবে এসব পণ্য পাচারের সময় সেগুলো জব্দ করা হয়।

সীমান্তে সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ল বিএসএফ

মেঘমুক্ত আকাশে উঁকি দিচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তিস্তার তীরে দর্শনার্থীর ভিড়

ধর্ষণচেষ্টার মামলায় কারাগারে থাকা বিএনপি নেতাকে অব্যাহতি

অভ্যন্তরীণ কোন্দল, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ভাইকে সতর্ক করল বিএনপি

মাদকভর্তি বিছানায় ঘুমাতেন তিনি

পাটগ্রামে অবৈধভাবে মজুত-বিক্রি, ২০০০ বস্তা সার জব্দ

আদিতমারীতে অটোরিকশা উল্টে নিহত ২, আহত ১

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ: ইউনিয়নে শত মাদক কারবারি

নির্ধারিত দামে মিলছে না সার, বিপাকে কৃষক

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

তিস্তাপাড়ে বন্যা, লালমনিরহাটে লাখো মানুষ পানিবন্দী

তিস্তার পানি বিপৎসীমার ২০ সেন্টিমিটার ওপরে, রেড অ্যালার্ট জারি

বৃদ্ধা মাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে ছেলে আটক

নিখোঁজের এক দিন পর পুকুর থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু, আহত আরেক ভাই ও চাচা

লালমনিরহাটে ব্যাংক কর্মকর্তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

