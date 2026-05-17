সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে: হাসনাত আবদুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি উদ্বেগজনক। এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে সরকারের প্রতি মানুষের যে আস্থা বর্তমানে তলানিতে এসে পৌঁছেছে, তা অচিরেই পুরোপুরি হারিয়ে যাবে। আজ রোববার (১৭ মে) কুমিল্লার মেঘনা উপজেলা পরিষদ মাঠে অনুষ্ঠিত এনসিপির পদযাত্রা ও যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মেঘনা উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়ক এম কে রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন এনসিপির যুগ্ম-মুখ্য সমন্বয়ক নাভিদ নওরোজ শাহ।
বক্তব্যে হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, “মানুষ এখন সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। মাত্র চার মাসে মেঘনা উপজেলায় চারটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। একটি উপজেলায় এত অল্প সময়ে ধারাবাহিকভাবে হত্যার ঘটনা ঘটলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে।”
তিনি আরও বলেন, “স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন। কখনো প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে, কখনো অর্থমন্ত্রীর পক্ষে কথা বলছেন। কিন্তু দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে তাঁর মন্ত্রণালয়ের কার্যকর ভূমিকা মানুষ দেখতে পাচ্ছে না।”
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসা প্রায় ১০০ নেতা-কর্মী হাসনাত আব্দুল্লাহর হাত ধরে মেঘনা উপজেলা এনসিপিতে যোগদান করেন। পরে দলীয় নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে নবাগতদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।
