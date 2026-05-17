নীলফামারীতে চোর চক্রের মূল হোতা গ্রেপ্তার, উদ্ধার ৩২ মোটরসাইকেল

নীলফামারীর জলঢাকায় আন্তঃজেলা মোটরসাইকেল চোর চক্রের মূল হোতা শাহিন (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩২টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।
গতকাল শনিবার (১৬ মে) রাতে জলঢাকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া শাহিন জলঢাকা উপজেলার বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় মোটরসাইকেল চুরির সিন্ডিকেট পরিচালনা করে আসছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
জলঢাকা থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে নীলফামারীসহ আশপাশের বিভিন্ন জেলায় মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার রাতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকায় অভিযান চালিয়ে শাহিনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারের পর থানায় নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে মোটরসাইকেল চুরির বিশদ নেটওয়ার্ক এবং চোরাই মোটরসাইকেল লুকিয়ে রাখার বিভিন্ন স্থানের তথ্য দেয় সে। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাতেই জলঢাকা থানা-পুলিশের কয়েকটি দল নীলফামারী ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকার একাধিক আস্তানায় অভিযান চালায়। এ সময় বিভিন্ন মডেলের ৩২টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।
জলঢাকা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল আলম বলেন, “শাহিনকে গ্রেপ্তারের পর তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৩২টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আরও তথ্য সংগ্রহে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।”
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে হামে আক্রান্ত হয়ে সাজিদ আল নাহিয়ান নামের সাত মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। চৌদ্দগ্রাম, ফেনী ও ঢাকার সাতটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ১৬ বছর পর জন্ম নেওয়া একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছে পরিবার।৭ মিনিট আগে
হাওরের ঢেউয়ের চেয়েও তীব্র প্রেমের টান। সেই টানে কিশোরগঞ্জের হাওরপল্লিতে হাজির হয়েছেন এক চীনা তরুণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পরিচয় ও মন দেওয়া-নেওয়া এবং সবশেষ ভালোবাসার মানুষকে পেতে বাংলাদেশে ছুটে এসেছেন তিনি।১৯ মিনিট আগে
দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা কমে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ। কুমিল্লার মেঘনায় আয়োজিত পদযাত্রা ও যোগদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।২২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভুল চিকিৎসায় নজরুল ইসলাম নামের এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্বজনেরা দায়িত্বরত চিকিৎসককে অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।৩৮ মিনিট আগে