Ajker Patrika
নীলফামারী

নীলফামারীতে চোর চক্রের মূল হোতা গ্রেপ্তার, উদ্ধার ৩২ মোটরসাইকেল

ডিমলা (প্রতিনিধি) নীলফামারী
নীলফামারীতে চোর চক্রের মূল হোতা গ্রেপ্তার, উদ্ধার ৩২ মোটরসাইকেল
৩২টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর জলঢাকায় আন্তঃজেলা মোটরসাইকেল চোর চক্রের মূল হোতা শাহিন (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩২টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার (১৬ মে) রাতে জলঢাকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া শাহিন জলঢাকা উপজেলার বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় মোটরসাইকেল চুরির সিন্ডিকেট পরিচালনা করে আসছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জলঢাকা থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে নীলফামারীসহ আশপাশের বিভিন্ন জেলায় মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার রাতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকায় অভিযান চালিয়ে শাহিনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের পর থানায় নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে মোটরসাইকেল চুরির বিশদ নেটওয়ার্ক এবং চোরাই মোটরসাইকেল লুকিয়ে রাখার বিভিন্ন স্থানের তথ্য দেয় সে। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাতেই জলঢাকা থানা-পুলিশের কয়েকটি দল নীলফামারী ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকার একাধিক আস্তানায় অভিযান চালায়। এ সময় বিভিন্ন মডেলের ৩২টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

জলঢাকা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল আলম বলেন, “শাহিনকে গ্রেপ্তারের পর তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৩২টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আরও তথ্য সংগ্রহে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।”

বিষয়:

চুরিউদ্ধারনীলফামারীপুলিশঅভিযানগ্রেপ্তারসিন্ডিকেটজলঢাকাচোরমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

সম্পর্কিত

৭ হাসপাতাল ঘুরেও বাঁচানো গেল না হামে আক্রান্ত সাজিদকে

৭ হাসপাতাল ঘুরেও বাঁচানো গেল না হামে আক্রান্ত সাজিদকে

ফেসবুকে প্রেম, হাওরে চীনা পুলিশ

ফেসবুকে প্রেম, হাওরে চীনা পুলিশ

সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে: হাসনাত আবদুল্লাহ

সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে: হাসনাত আবদুল্লাহ

ত্রিশালে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ, চিকিৎসক লাঞ্ছিত

ত্রিশালে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ, চিকিৎসক লাঞ্ছিত